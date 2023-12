Strage Viale Lazio. I familiari di Domè, vittima innocente: ''Noi aiutati dai Di Matteo''

Sono passati 54 anni da uno degli scontri più cruenti tra famiglie di Cosa nostra



"Ricordo che, quando morì papà, io ancora piccolo, fui interrogato dal colonnello Giuseppe Russo e dal commissario Boris Giuliano. Raccontai quello che avevo visto: una persona armata che si dileguava. Già dalle prime indagini si capì che papà non era un mafioso. Però abbiamo dovuto attendere fino al 2004, quando le dichiarazioni di un pentito hanno fatto luce su tutto. La storia di mio padre l’ho raccontata ai miei figli quando avevano vent’anni. Io sapevo dentro di me che non era un delinquente". È il ricordo nitido di Ferdinando Domè (in foto), figlio del custode del cantiere edile ucciso il 10 dicembre 1969 nella strage di Viale Lazio, intervistato ieri su Repubblica in occasione della commemorazione del padre Giovanni, bollato per molto tempo come mafioso assieme a Salvatore Bevilacqua. Invece, erano entrambi innocenti. Vittime collaterali della brutalità mafiosa.

Quella strage fu uno dei più cruenti regolamenti di conti della storia di Cosa Nostra. Rimasero uccisi il pregiudicato Francesco Tumminello, guardaspalle di Girolamo Moncada, Calogero Bagarella e il boss Michele Cavataio.









L'uccisione del boss Michele Cavataio





Feriti, invece, Angelo e Filippo Moncada, figli del costruttore Girolamo. Il commando durante la fuga abbandonò alcune armi da fuoco perché dovette caricare il corpo senza vita di Calogero Bagarella in auto, e un fucile fu abbandonato proprio vicino al corpo di Giovanni Domè. Questo portò per lungo tempo la stampa ad affermare che Giovanni Domè fosse un mafioso. Il commando dei killer era composto da uomini reclutati da varie famiglie: Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella della famiglia di Corleone, Emanuele D'agostino e Gaetano Grado della cosca di Santa Maria di Gesù e Damiano Caruso della cosca di Riesi.

Per aiutare la famiglia Domè, ha raccontato Ferdinando, arrivò in soccorso un'altra famiglia, quella del magistrato Nino Di Matteo, oggi sostituto procuratore nazionale antimafia, che al tempo aveva 8 anni. "Mia nonna lavorava per la famiglia Di Matteo - ha detto il figlio del custode ucciso - che abbiamo sempre considerato una seconda famiglia, e prima del 1974 capitava già che la mamma sostituisse nonna Rosa".









Il magistrato Nino Di Matteo © Paolo Bassani





Antonina Ingrassia, la vedova Domè, dopo quel tragico giorno si ritrovò sola con i cinque figli che dovette lasciare in collegio, con un nodo alla gola, andando a trovarli una volta alla settimana. "Ci eravamo sposati nel marzo del 1959. Ricordo che lui non voleva che lavorassi, ma dopo la sua morte ho dovuto rimboccarmi le maniche e ho cominciato a lavorare dalla signora Di Matteo – ha raccontato -. Lì ho conosciuto il piccolo Nino. Per me è sempre stata come una seconda famiglia. La signora Vittoria, grande donna, non era una datrice di lavoro ma una sorella, un’amica. Ricordo che quando non avevo soldi lei mi aiutava a fare la spesa, perché la pensione e il poco che guadagnavo non bastavano mai. Non ho mai lavorato a casa sua da sola: se io facevo una faccenda domestica lei ne faceva un’altra. Dietro i fornelli c’era sempre lei, e io la aiutavo se ce n’era bisogno”. “Quando seppe che ero rimasta vedova - ha continuato la donna - venne a casa, insieme alla sorella Giuseppina, per portarmi dei vestiti neri, perché non avevo nulla di appropriato. Vedevo che condividevano la tragedia che stavo vivendo". Il legame fra i Domè e i Di Matteo si fortificò ancora di più, ha ricordato Antonina Ingrassia, e nel tempo ci fu spazio anche per i ricordi belli. Nino Di Matteo era ancora studente: "A volte mi diceva che era stanco, e io amorevolmente gli raccomandavo di riposarsi: 'Nino, fatti un bagno a mare e poi ritorni'. Prima della laurea mi promise, io già abitavo a Torino, che si sarebbe ricordato di me, e con il primo stipendio mi mandò un po’ di soldi. Ancora conservo la sua la lettera. A tutti dico grazie per quello che mi hanno insegnato", ha detto la Ingrassia, oggi 82enne. A più di mezzo secolo di distanza da quel tragico 10 dicembre, Ferdinando Domè racconta la storia di suo padre e del collega Bevilacqua in tutta Italia. Due lavoratori onesti che venivano pagati settimanalmente e che per anni sono rimasti bollati come mafiosi agli occhi della società civile.



