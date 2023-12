Lorefice: ''Contro il crack tutti uniti. Non servono etichette né bandiere''

Al corteo per il DDL “dalla dipendenza all’interdipendenza” presente anche l’arcivescovo di Palermo

“Oggi ribadiamo ancora una volta il nostro ‘No’ al crack perché il crack è volontà di qualcuno di dominare, di schiavizzare, di non lasciarci liberi, di illuderci e strumentalizzare i giovani. ‘No’ perché sappiamo che dietro al crack c’è un’industria che vuole illudere per lucrare. I giovani devono saperlo. E noi adulti dobbiamo assumerci questa responsabilità”. È il j’accuse di Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, intervenuto ieri durante la manifestazione “La Sicilia ha fatto crack” promossa dal “Coordinamento riduzione dei danni e prevenzione dei rischi”. L’iniziativa fa parte di un lungo percorso che ha visto una rete di soggettività impegnarsi per la promozione del DDL “Dalla dipendenza all’interdipendenza”.











Una norma che, se approvata, permetterebbe di recepire i c.d. LEA, ossia quelle prestazioni e servizi che il Sistema Sanitario Nazionale ha il dovere di fornire ed erogare a tutti i cittadini, e delineerebbe un sistema di intervento sociosanitario, integrato e diffuso su tutto il territorio siciliano, in materia di dipendenze patologiche che sia teso alla riduzione dei danni, alla limitazione dei rischi e alla creazione di percorsi e ambienti idonei al supporto reciproco, alla riabilitazione e all'inclusione sociale. Inoltre, grazie a questo DDL si potrebbe elaborare un sistema di interventi sociosanitari e educativi rivolti non solo alle persone che soffrono di dipendenze patologiche ma anche ai relativi contesti familiari, coinvolgendo organizzazioni e individui che a vario titolo, si spendano in tale settore.









A prendere parte all’iniziativa, oltre ad alcune realtà sociali, ci sono stati anche i familiari di alcuni giovani che sono morti a causa del crack. Tra questi la famiglia Zavatteri, uno dei promotori di questo DDL che, raggiunta la Cattedrale di Palermo, si è abbracciato con Lorefice. “Voglio esprimere la mia vicinanza - ha detto l’arcivescovo -. Il mio sogno è che ogni giovane possa vivere in pienezza di libertà. E nessuno si deve permettere di schiavizzarlo. Nessuno”. La delicatezza del momento era palpabile. Il corteo si è fermato per ascoltare l’appello di Lorefice, il quale non ha risparmiato nemmeno le istituzioni che, per mesi, sono rimaste immobili paralizzando l’iter burocratico e legislativo per l’approvazione del DDL. “Ci sono giovani che soffrono. Giovani che ancora oggi sono sotto questo tremendo potere - ha detto -. Di fronte a questo noi diciamo che ci vogliamo essere e ci devono essere le istituzioni. Ci deve essere anche una legge che ci aiuta ad accompagnare comunque tutti i giovani che vivono dentro questa morsa, le loro famiglie, i loro affetti più cari, i loro amici. Io ci sono nel mio piccolo”.









Francesco Zavatteri, padre di Giulio, e l'arcivescovo Corrado Lorefice





Per Lorefice una sola parola d’ordine: “Uniti”. Perché “non ci sono etichette né barriere”, ha aggiunto. “Viviamo la stessa città. Palermo la costruiamo insieme. Ognuno di noi è cittadino e come cittadini ci uniamo infrangendo le barriere che prima di tutto sono mentali - ha detto alla folla attenta -. Insieme, senza etichette. Tutti. Non possiamo che essere dalla parte dei giovani e delle famiglie che conoscono comunque le conseguenze tremende del crack”.

Un appello rafforzato ancora di più dal ricordo di “Giulio, Diego e Noemi”. Tre giovani le cui vite sono state stroncate dalla droga. “Li ricordiamo con grande affetto così come ricordiamo le loro famiglie”.



