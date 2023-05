Guerra Ucraina: azioni di sabotaggio a Belgorod. Shoigu promette dure reazioni

Nella regione almeno 500 case sono state danneggiate. Nave spia russa attaccata nel Mar Nero

Ancora gravi provocazioni in pieno territorio russo, dove vige quella dottrina nucleare in grado di trascinare il mondo nel baratro nel caso venga minacciata la sua integrità.

A Belgorod sono almeno 500 le case danneggiate a seguito dell’attacco di un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino (DRG), secondo il capo del distretto urbano di Grayvoron, Gennady Bondarev.

Ad essere particolarmente colpito sarebbe il villaggio di Kozinka, mentre a Grayvoron sono stati danneggiati circa 200 edifici residenziali, edifici di servizio, nonché edifici industriali e amministrativi.

“Nell'asilo di Zamostye, la testata dell'Uragan (BM-27) sporge ancora dalla finestra. Pertanto, più di 500 diverse case e negozi sono stati distrutti", ha detto Bondarev citando TASS.

I fatti risalgono alla mattina del 22 maggio, quando l'esercito di Kiev ha sparato contro il distretto di Graivoron nella regione di Belgorod, mentre un gruppo di sabotaggio e ricognizione ha tentato di penetrare nel territorio del distretto. A seguito dell’incursione, come riportato dal rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa della Federazione Russa, Igor Konashenkov, i resti del DRG che erano penetrati nel distretto di Graivoron sono stati respinti in Ucraina, dove hanno continuato a essere colpiti fino a quando non sono stati sono stati completamente liquidati. Circa 70 militari ucraini sono rimasti uccisi nell’operazione.

Nel merito, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha promesso oggi che la Russia avrebbe risposto in modo estremamente duro a questo tipo di attacchi. "Continueremo a rispondere prontamente ed estremamente duramente a tali azioni dei militanti ucraini", ha affermato Shoigu citato da Ria Novosti.

Ammonimenti che sembrano non dissuadere il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov che ha promesso nuove azioni in tre regioni russe: "Ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale di Putin non porrà fine alla sua guerra contro l'Ucraina”, ha affermato.











Nave spia russa attaccata nel mar nero

Questa mattina l’Ucraina ha tentato senza successo di attaccare con droni subacquei la nave Ivan Khurs nel Mar Nero con barche senza equipaggio. Ad affermarlo è un rapporto del Ministero della Difesa, secondo cui ciò è accaduto alle 05:30 del mattino, a 140 chilometri a nord-est del Bosforo.

"Le forze armate ucraine hanno tentato senza successo di attaccare la nave della flotta del Mar Nero Ivan Khurs con tre imbarcazioni ad alta velocità senza equipaggio, che sta svolgendo compiti per garantire la sicurezza del funzionamento dei gasdotti Turkish Stream e Blue Stream nell'esclusiva zona economica della Repubblica di Turchia", ha affermato il ministero della Difesa.

La nave ha distrutto tutti i droni con il fuoco delle armi standard e ora continua a svolgere i suoi compiti, ha aggiunto il dipartimento militare.

L’Ivan Khurs (100 metri, 4000 tonnellate e con un’autonomia di 8000 km), è una nave da ricognizione media, progettata per fornire comunicazioni e controllo della flotta, condurre operazioni di intelligence e guerra elettronica.



