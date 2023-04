Ingroia: ''Sconcertante la scelta di Cancelleri, a caccia della poltrona''

Una scelta "sconcertante" da parte di chi "tradisce gli ideali con i quali diceva di essere entrato nel Movimento Cinque Stelle e per i quali era stato votato più volte dagli elettori". E' così che Antonio Ingroia, ex pm e leader del movimento Azione Civile, commenta sul canale "LaGiustizia Tv" la scandalosa scelta dell'ex Cinque Stelle, Giancarlo Cancelleri, di approdare alla "corte" di Renato Schifani in Forza Italia.

"Una decisione che rattrista e indigna profondamente - aggiunge Ingroia - Una scelta fatta solo perché il Movimento Cinque Stelle non ha accolto la sua richiesta di essere candidato come sindaco di Catania. E il giorno dopo si è iscritto a Forza Italia. Al di là degli scheletri dell'armadio che riguardano tanti uomini di Forza Italia, Schifani compreso, cominciando dal leader Maximo Silvio Berlusconi, dà il segno della 'truffa' operata da molti esponenti di spicco del Movimento Cinque Stelle. Cancelleri fu sottosegretario del Governo Conte e candidato alla Regione. Ed oggi si accoda a Renato Schifani in una politica Siciliana dove uomini come Schifani, Cuffaro e Dell'Utri sono tornati a comandare". Quindi conclude: "E' una vergogna per noi siciliani che accadano queste cose. Però è anche un monito per dire che bisogna cambiare strada. Costruire davvero un polo autonomo indipendente, onesto, libero costituzionale e alternativo rispetto chi sta governando la Sicilia e l'Italia. Noi siamo rimasti sempre fuori da questi giochi della politica. C'è chi è a caccia delle poltrone e chi è guidato dai propri ideali. Noi di Azione civile siamo guidati da questi ideali. Noi crediamo che si può costruire una politica diversa".



ARTICOLI CORRELATI



Cancelleri lascia i 5S e va in Forza Italia, Borsellino: ''Non farti più vedere in via d'Amelio''



Ingroia: 'I voti della mafia a Forza Italia. Napolitano difensore dello Stato che invece andava processato