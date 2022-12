RaiNews, il giovane Cristian Mastrecci: ''Non ho paura della mafia''





"Voglio diventare poliziotto di Stato e stare accanto a quei giudici come Falcone e Borsellino"

Christian Mastracci è un ragazzo di dieci anni e da sei ha iniziato ad appassionarsi della storia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si documenta, cerca su internet le storie dei martiri della giustizia come quella del capitano Emanuele Basile.

Davanti alle telecamere di Rai News Cristian ha raccontato anche il suo sogno: diventare poliziotto di Stato e prestare servizio proprio in Sicilia, accanto a quei "giudici come Falcone e Borsellino".

"Ma quelle scorte hanno fatto una brutta fine. Non hai paura?". "No. Non ho paura della mafia" ha risposto Cristian.

Non tutto è perduto, dunque. D’altronde sono le giovani generazioni quelle capaci di apportare un cambiamento, di attuare una rivoluzione culturale e morale in grado di estirpare per sempre il germe mafioso che ancora vive dentro e fuori le istituzioni. Diceva bene Paolo Borsellino, “se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.



ARTICOLI CORRELATI



Lotta alla mafia: nelle scuole d'Italia non tutto è perduto

di Giorgio Bongiovanni



Gratteri ai giovani: ''Le scelte iniziano dalla scuola''



Gratteri ai ragazzi: contro la mafia rifiutate la logica dell'apparire