Per la Cassazione l'avvocato De Stefano non è uno degli ''invisibili''

Era marzo quando la Corte di Cassazione ha annullato 10 condanne inflitte nel gennaio 2021 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria per il processo Gotha.

Parliamo del maxiprocesso nato dalla riunione delle inchieste “Mamma Santissima”, “Reghion”, “Fata Morgana” e “Sistema Reggio” nell’ambito delle quali i carabinieri del Ros, la guardia di Finanza e la polizia avevano acceso un faro su quello che la Dda considera il “direttorio” della ‘Ndrangheta, una struttura con una strategia programmatica che puntava ad alterare “l’equilibrio degli organi costituzionali”.

Una decisione eclatante quella dei giudici, specie quella presa nei confronti di Giorgio De Stefano, l’avvocato che la Dda di Reggio Calabria ha indicato come una delle due teste pensanti della ‘Ndrangheta reggina e che era stato condannato in appello a 15 anni e 4 mesi, la cui condanna è stata annullata senza rinvio in relazione a tutti i fatti avvenuti fino al 2005.



Le motivazioni della Corte Suprema

La Suprema Corte ha motivato la propria decisione sostenendo che "essendo il De Stefano stato già condannato con la sentenza 'Olimpia' per il reato di concorso esterno nell'associazione per delinquere denominata 'Ndrangheta sino al 1991 (e tale condanna implica necessariamente la sua estraneità alla associazione criminale in detto periodo) ed essendo egli stato anche giudicato nel processo 'Caso Reggio', per il contributo da lui offerto all'associazione 'Ndrangheta fino al 2005, la sentenza impugnata in questa sede deve, in relazione alla condotta contestata sino a tale anno compreso, essere annullata senza rinvio non potendo procedersi per ostacolo derivante da precedente giudicato".

Diversamente per la successiva condotta contestata dalla Procura all'avvocato, la sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo processo innanzi alla Corte d'Appello.

Gli ermellini esprimono anche alcune considerazioni rispetto la conversazione in cui Giorgio De Stefano e Paolo Romeo parlavano delle elezioni regionali del 2010. Secondo i giudici "non si fa alcun accenno all'utilizzo di metodi mafiosi per influire sul voto o ad un intervento della 'Ndrangheta nella competizione elettorale" e "il voler ravvisare in tale conversazione una elaborazione della strategia della 'Ndrangheta unitaria per influire sulla competizione elettorale regionale appare un'evidente forzatura logica".

Inoltre la Suprema corte ritiene che in appello i giudici non abbiano ben spiegato quello che fu il contributo di De Stefano alla componente segreta della 'Ndrangheta.

Nella sentenza, scrivono i giudici, non si chiarisce "in cosa si sarebbe concretamente sostanziato il contributo arrecato dal De Stefano quale componente della struttura invisibile della 'Ndrangheta unitaria. Per affermare la sussistenza della componente occulta della 'Ndrangheta i giudici di appello si sono basati anche su collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni risalgono ad un periodo anteriore al 2006".



Processo da rifare

Per la Cassazione, i giudici della Corte d'Appello hanno sbagliato a considerare De Stefano "colpevole anche per il periodo successivo al 2005 sulla base di condotte che si assumono rivelatrici della sua appartenenza alla componente segreta e che, tuttavia, essendo collocate nel periodo coperto da giudicato, non possono essere valutate a tale scopo". Sul punto va ricordato che ci sarà un nuovo processo nei confronti dell'avvocato, ma anche di altri nove imputati: Antonino Nicolò (condannato in secondo grado a 13 anni e 10 mesi di carcere), Antonino Araniti (8 anni), Roberto Franco (13 anni e 8 mesi), Domenico Marcianò (9 anni e 4 mesi), Emilio Angelo Frascati (8 anni), l’ex sindaco di Villa San Giovanni Antonio Messina (2 anni), Lorena Franco (un anno e 4 mesi) e Giovanni Pellicano (10 mesi). Anche per loro la Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello deve essere annullata. Diversamente è uscito dal processo Pasquale Massimo Gira al quale, in appello, erano stati inflitti 2 anni e 4 mesi di carcere.



L’invisibile ruolo di De Stefano

Ma torniamo al ruolo di De Stefano. Nelle motivazioni della sentenza d'appello la Corte aveva riconosciuto il ruolo "apicale occulto della componente 'riservata' della ‘Ndrangheta e componente apicale dell’articolazione territoriale denominata cosca De Stefano".

Inoltre si evidenziavano gli elementi emersi nel processo con cui si dimostra il ruolo avuto da De Stefano in qualità di "capo ed organizzatore del sodalizio unitariamente inteso, in qualità di partecipe della componente invisibile della ‘Ndrangheta, struttura di vertice chiamata a svolgere compiti di direzione strategica e, in ultima analisi, di gestione occulta delle scelte di politica criminale del sodalizio di stampo mafioso denominato ‘Ndrangheta".

Secondo quella corte, dunque, De Stefano si inseriva in un contesto criminale perfettamente capace di interagire stabilmente "attraverso associazioni segrete caratterizzate dalla 'segretezza' dei 'fini' e dalla 'riservatezza' dei 'metodi' (massoneria deviata), con il mondo dell’imprenditoria, della finanza, della magistratura e, più in generale, delle istituzioni".

Ma la Cassazione non ci sta. “Se la struttura invisibile - si legge nelle motivazioni Cassazione - deve essere composta da soggetti la cui appartenenza alla 'Ndrangheta è sconosciuta a coloro che compongono la struttura visibile ed operativa del sodalizio criminale, onde evitare che i componenti della struttura invisibile possano essere indicati quali appartenenti al sodalizio criminale da eventuali collaboratori di giustizia, appare illogico sostenere che Giorgio De Stefano potesse contemporaneamente far parte sia della struttura invisibile, sia della struttura visibile ed operativa in qualità, peraltro, di capo della cosca De Stefano”.



L'atto d'accusa

Ma Lombardo aveva sgomberato, nella requisitoria del processo contro Paolo Romeo, il campo da equivoci: “Se Paolo Romeo e Giorgio De Stefano fossero stati dotati dell’invisibilità assoluta non saremmo stati qua. Certamente non sono invisibili per i soggetti che da loro dipendono nelle manifestazioni che segnano la loro necessaria azione e alcuni dei quali sono imputati in questo processo. Per quei soggetti, in contesti criminalmente rilevanti, sono ben visibili e operativi. In realtà mantengono la loro invisibilità nei confronti di tutti gli altri. E chi sono questi altri? Tutti quegli uomini e donne di 'Ndrangheta che non devono sapere nulla rispetto a quello che va oltre la struttura criminale di base, cioè quella struttura fatta di doti, cariche, rituali, immaginette”.

L'invisibilità, dunque, non vuol dire che non se ne conosca neanche il nome, ma il ruolo vero. E infatti i clan presenti sul territorio sono solo una componente, tanto necessaria quanto sacrificabile, dell'organizzazione criminale.

Lombardo aveva spiegato l'esistenza di un “sovramondo” e di un “sottomondo” collegati tramite dei “grandi generali” che “abitano” una sorta di “terra di mezzo”.

Al di sopra c'è un'élite riservata che non si vede, ma governa. Ed ogni tanto, in particolari episodi, come quando le pretese del clan Serraino nel quartiere polveriera di Santa Caterina avevano rischiato di scatenare una nuova guerra fra clan, chi sta sopra è costretto a manifestarsi.

Non a caso una pletora di collaboratori di giustizia, di grado e provenienza diversi, non sono mai riusciti a indicare con precisione la carica, il grado o la struttura di cui facciano parte - e del resto è regola base di funzionamento della 'Ndrangheta che chi sta sotto non sappia chi sta sopra e che carica abbia - ma erano certi che Giorgio De Stefano e Romeo fossero gli uomini giusti per aggiustare processi, governare la politica o addomesticare i grandi appalti.

E non possiamo dimenticare i contributi di collaboratori di giustizia “esterni”, provenienti da altre organizzazioni criminali, ai quali invece qualche dettaglio era stato dato in forma più completa.

Un esempio è il pentito catanese Giuseppe Di Giacomo. Ricordiamo le sue dichiarazioni al processo 'Ndrangheta stragista in cui ricordava i passaggi che portarono al coinvolgimento della criminalità organizzata calabrese all'interno della strategia stragista degli anni Novanta.

A detta del pentito l'adesione a quella strategia fu decisa dal direttorio della criminalità organizzata, un organo di vertice, “un livello supremo” che, secondo la ricostruzione del pentito catanese, sarebbe stato composto dai capi crimine: Pino “Facciazza” Piromalli, Luigi Mancuso, Franco Coco Trovato, Pasquale Condello “il Supremo”, Giuseppe De Stefano, un rappresentante dei Pesce ed uno dei Bellocco. "Tutti loro erano capo Crimine, ma con la dote dei punti della Stella. Un gergo che usano come riconoscimento per le cariche più elevate. E quel livello, stellare, sta ad indicare proprio qualcosa di molto in alto" aveva spiegato allora il teste.

Tra le prove emerse nel processo Gotha la Corte sembra non dà peso al fatto che il nome di De Stefano emerga anche in vicende che hanno segnato profondamente la storia del Belpaese come i moti di Reggio, il golpe organizzato del principe nero Junio Valerio Borghese, la copertura della latitanza di terroristi neri come Franco Freda, fino ad arrivare alle stragi degli anni Novanta e quel progetto politico separatista delle leghe meridionali, nato per la prima volta al Sud proprio in Calabria.

E secondo l'accusa, il ruolo di De Stefano era ampio.

Assieme a Paolo Romeo, imputato con il rito ordinario e condannato in primo grado a 25 anni di carcere, De Stefano era il “motore immobile del sistema criminale”. Entrambi erano stati descritti come “soggetti ‘cerniera’ in grado di interagire tra l’ambito ‘visibile’ e quello ‘occulto’ dell’organizzazione".

Ora che sono giunte le motivazioni della sentenza non resta che attendere per capire quella che sarà la prossima mossa della Procura.



Foto © Imagoeconomica



