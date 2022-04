I profeti laici e la guerra atomica

Nel 1983 Pippo Fava, uno dei martiri uccisi dalla mafia proprio per quella sua straordinaria visione del Sistema criminale che denunciava senza se e senza ma, si rivolgeva ai siciliani spiegandone la sua complessiva imbecillità. Lo faceva proprio in quanto "siciliano" parlando dell'installazione delle rampe per i missili atomici a Comiso.

Fatti che avvenivano "sotto lo sguardo inerte degli indegni".

E metteva anche in relazione la pericolosa similitudine che c'è tra lo scoppio di una guerra nucleare ed un assassinio mafioso.

Oggi il pericolo di una guerra di dimensioni planetarie è più che mai imminente, ed altrettanto imminente in questa terra di Sicilia è il ritorno alle elezioni tanto nel Comune di Palermo quanto per la Regione.

Ed è qui che si gioca una nuova partita. Purtroppo, allo stato attuale, sembra davvero che la stupidità di noi siciliani (in buona fede o meno) sia ugualmente tornata. Non solo perché si registra un pericoloso ritorno all'omertà (con imprenditori che non denunciano più il pizzo), ma anche perché si accetta senza alcun tipo di indignazione, il ritorno di certi soggetti pregiudicati, mafiosi e filomafiosi nello scenario della politica regionale.

I siciliani dimenticano le sentenze definitive di condanna nei confronti di Marcello Dell'Utri (condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa) e Totò Cuffaro (già condannato a 7 anni per favoreggiamento alla mafia). Aver scontato una pena non rende meno indegna la loro presenza nello scenario della politica.

Checché se ne dica di faide interne a Forza Italia (il partito fondato da un uomo della mafia e da uno che la mafia l'ha pagata) Dell'Utri ed il Presidente del Ars Gianfranco Miccichè restano legati. E frequentare, sedersi al tavolo con uomini della mafia per stringere accordi, politici e non, è come essere la stessa cosa.

E' altrettanto grave che, a trent'anni dalle stragi, si accetti senza colpo ferire l'abbattimento dell'impianto normativo antimafia, che non si chieda definitivamente verità e giustizia sugli attentati di Capaci e via d'Amelio e che si creda ancora che ad operare quei delitti fu solo la mafia.

La speranza è che qualcuno di noi siciliani, ed anche io sono sicilianissimo, si risvegli iniziando a dare manforte e solidarietà, con una presenza laica, civile, artistica e politica, a quei magistrati che ancora oggi rischiano la vita come Falcone e Borsellino.

Fino ad allora, viva! Viva l'imbecillità siciliana.



ARTICOLI CORRELATI



Ti lascio in eredità i missili di Comiso

di Giuseppe Fava



Renzi, Dell'Utri, Cuffaro: nuovi inciuci al sapor di Cosa Nostra