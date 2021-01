Sonia Alfano: ''Mi manca mio padre, dolore lungo 28 anni''

"Oggi sono 28 anni che non incrocio più il tuo sguardo, che non sento la tua voce, che non mi rifugio in un tuo abbraccio per sentirmi dire che sono il bastone della tua vecchiaia. Ma sono 28 anni che ho ancora impresso l'odore e il colore del tuo sangue. Manchi tanto papà". Lo scrive su Facebook, Sonia Alfano, figlia del cronista di Barcellona Pozzo di Gotto, Beppe Alfano, corrispondente del quotidiano "La Sicilia", ucciso dalla mafia la sera dell'8 gennaio 1993.



Foto © S. F.



