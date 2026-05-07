Scarpinato: intercettazioni e pentiti smantellati per proteggere i colletti bianchi

L'ex procuratore generale di Palermo: coalizione alternativa dovrà cancellare tutte le schiforme di questa maggioranza

Una coalizione alternativa all’attuale maggioranza di governo dovrebbe “cogliere il segnale venuto dal paese, assumendo un impegno chiaro e inderogabile dinanzi agli elettori: abrogare nei primi cento giorni di legislatura tutte le schiforme di questa maggioranza di governo, non solo in materia di giustizia, restituendo credibilità allo Stato e alla politica". "Il No referendario ha dato il la iniziale. Occorre mettere insieme una coalizione che assumendo come bandiera unificante la Costituzione, sappia assumere su di sé il compito di completare lo spartito, schiodando così dalle poltrone anche i tanti, troppi delusi che non vanno più a votare". Così l’ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore Roberto Scarpinato in un editoriale pubblicato sul ‘Fatto Quotidiano’.

Fin dal suo insediamento, ha scritto, la maggioranza di governo ha lavorato per eliminare i rischi derivanti dalle indagini che andassero a toccare direttamente la classe dirigente rappresentati dalle intercettazioni, i collaboratori di giustizia e l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.

Nel dicembre 2022, ha ricordato Scarpinato, è stato azzerato il rischio che condannati per associazioni criminali finalizzate alla corruzione potessero collaborare con la giustizia, inguaiando complici o svelando patrimoni nascosti. È stata abrogata la norma che escludeva i benefici penitenziari per chi non collaborava. Contemporaneamente, respingendo gli emendamenti dell’opposizione, "hanno gravemente disincentivato la collaborazione dei condannati per reati di mafia, concedendo ai boss ergastolani la possibilità di accedere ai benefici penitenziari senza necessità di collaborare, di rinnegare il codice dell’omertà, di rivelare i patrimoni occulti e i nomi di coloro che continuano a mafiare e a uccidere".

Oggi, ha spiegato Scarpinato, la collaborazione risulta conveniente solo se attuata prima della condanna, durante le indagini, e limitata ai crimini della mafia militare, senza toccare i segreti degli "intoccabili". La realtà, ha aggiunto, dimostra che i vertici governativi non hanno garantito l’incolumità a Bernardo Pace, colletto bianco di altissimo livello: "Trovato morto nella sua cella con una corda intorno al collo, dopo che aveva iniziato da appena due mesi a collaborare con la Procura di Milano, anticipando rivelazioni di grande rilevanza sulle complicità eccellenti di Matteo Messina Denaro, di altri vertici della ’Ndrangheta e del clan Senese nel processo Hydra in corso a Milano". Nonostante Pace avesse manifestato timore per la sua vita e la Procura avesse segnalato il pericolo, "nessuna reale precauzione è stata assunta, neppure quella minimale del monitoraggio della sua cella con una telecamera".

A proposito di disincentivi, Scarpinato ha evidenziato un episodio emblematico: "l’intero staff del Dap, l’articolazione del ministero della Giustizia che si occupa della gestione dei detenuti e della loro sicurezza, pasteggiava all’interno di un ristorante romano gestito da un riciclatore già condannato dei Senese, con un sottosegretario di Stato, vertice del Dap, socio di quel ristorante".

Dopo aver indebolito il sistema dei collaboratori, ha proseguito Scarpinato, la maggioranza ha varato leggi che hanno disinnescato un altro strumento chiave: le intercettazioni. "La riduzione a soli 45 giorni dei termini per le intercettazioni, l’impossibilità di utilizzare come elementi di prova le conversazioni comprovanti la consumazione di gravi reati diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono state autorizzate e altre norme similari non sono il frutto di errori di valutazione, ma scelte politiche meditate", ha sottolineato il magistrato.

Gli allarmi dei magistrati, ha ricordato Scarpinato, sono stati ignorati, anche grazie alla "vigile indifferenza di una Commissione parlamentare antimafia tenuta in ostaggio dalla stessa maggioranza che aveva approvato quelle norme". Le energie della Commissione, ha scritto, sono state assorbite più dal contrasto a ex magistrati antimafia che dal contrasto alle mafie: "un mix di indifferenza e di arroganza che ha caratterizzato quella che sembrava una marcia trionfale verso la vittoria del Sì al referendum sulla riforma costituzionale per ristabilire il primato della politica sulla magistratura (Nordio dixit)".

Così almeno speravano, ma il popolo, è noto, ha deciso diversamente.



Fonte: Fatto Quotidiano



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