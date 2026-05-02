Trump non si ritira: ci arruola

La ridistribuzione dei ruoli. Come Washington consegna la guerra con la Russia all’Europa per andare a fronteggiare la Cina

Il triplo annuncio del 1° maggio.

C’è una sera che cristallizza una dottrina. È quella del 1° maggio 2026, quando Donald Trump, dal palco del Forum Club di West Palm Beach, in Florida, ha aperto contemporaneamente tre fronti che la stampa atlantica si è affrettata a presentare come tre vicende slegate. Sono invece le tre facce di un’unica geometria strategica.



Primo fronte: Germania. Lo stesso giorno il Pentagono ha ufficializzato attraverso il portavoce Sean Parnell che il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ordinato il ritiro di circa cinquemila soldati americani dalla Germania, da completarsi entro sei-dodici mesi. La motivazione ufficiale parla di una «approfondita revisione della postura delle forze del Dipartimento in Europa», dettata da «esigenze operative e condizioni sul campo». Sarà ritirata una brigata da combattimento attualmente di stanza in Germania e sarà annullato il dispiegamento di un battaglione di artiglieria a lungo raggio che l’amministrazione Biden aveva programmato per quest’anno.

Secondo fronte: Iran. Trump ha notificato al Congresso, attraverso una lettera allo speaker della Camera, Mike Johnson, e al presidente pro tempore del Senato, Chuck Grassley, la formale «conclusione delle ostilità» contro la Repubblica Islamica iniziate il 28 febbraio 2026. L’obiettivo della lettera è procedurale: aggirare la scadenza dei sessanta giorni della War Powers Resolution che cadeva proprio il 1° maggio. Nello stesso intervento al Forum Club, però, Trump ha definito «tradimento» il dire che gli Stati Uniti non stiano vincendo, ha respinto la nuova proposta negoziale consegnata da Teheran ai mediatori pakistani e ha minacciato di «distruggere» l’Iran se la diplomazia dovesse fallire. La «fine della guerra» è dunque una finzione giuridica per mantenere le mani libere.

Terzo fronte: Cuba. Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo che impone sanzioni a chiunque operi nei settori energetico, della difesa, dei metalli e dei minerali, dei servizi finanziari e della sicurezza dell’economia cubana, e ha minacciato le banche straniere che collaborano con L’Avana. Poi, in tono apparentemente scherzoso, ha pronunciato la frase che ha fatto il giro del mondo: «Mi piace finire un lavoro alla volta. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle nostre grandi unità, forse la portaerei USS Abraham Lincoln, la più grande al mondo, si avvicinerà a circa cento metri dalla costa e ci diranno: molte grazie, ci arrendiamo». Il pubblico ha riso. La metafora è limpida.

I tre dossier sembrano slegati. Sono invece la fotografia di un’unica operazione strategica: la ridistribuzione dei ruoli nel sistema imperiale americano. Washington si prepara alla Cina, scarica la Russia sull’Europa, blinda i Caraibi come spazio di sovranità esclusiva. È il riassetto della Pax Americana per la decade dello scontro con Pechino.



Il quadro: dalla “Difesa” alla “Guerra”

Per leggere il 1° maggio occorre tornare al 23 gennaio 2026, quando Trump e Hegseth hanno reso pubblica la nuova National Defense Strategy e hanno simultaneamente ribattezzato il Pentagono «Department of War», ripristinando una denominazione abbandonata nel 1947. Non è semantica. È la dichiarazione che gli Stati Uniti smettono di presentarsi come garanti dello status quo e si dichiarano potenza belligerante orientata a un «urto» possibile nei prossimi anni.

Il documento di Sicurezza Nazionale 2026 individua una sola sfida esistenziale: la Cina. Cita esplicitamente gli ordini di Xi Jinping di essere pronti per Taiwan entro il 2027 e risponde con un piano di «difesa per negazione» lungo la Prima Catena di Isole, da attuarsi immediatamente. La «difesa per negazione» non si fonda sulla minaccia di rappresaglia successiva, ma sulla capacità di rendere fisicamente impossibile per Pechino raggiungere i propri obiettivi militari nel Mar Cinese Meridionale. Per ottenerla, Washington deve concentrare nel Pacifico una quota crescente delle proprie forze, oggi disperse su decine di teatri.

Le conseguenze del documento sono brutali per gli alleati. Gli Stati Uniti scelgono i propri scontri, abbandonando i teatri secondari al loro destino e concentrando ogni oncia di letalità verso l’unica sfida esistenziale che riconoscono come propria: l’egemonia nell’Indo-Pacifico. Per gli alleati storici, la NDS 2026 è uno specchio impietoso: l’epoca della sicurezza garantita dal contribuente americano è finita. Washington pretende ora compensi anche per la presenza militare sul territorio europeo, e in questo nuovo ordine transazionale la sopravvivenza in guerra dei partner dipende dalla loro capacità di trasformarsi da sottoposti protetti a protagonisti del proprio riarmo.

Non si tratta di isolazionismo. Si tratta di concentrazione. È in questa cornice che va letto l’annuncio del 1° maggio. Un funzionario americano citato da Reuters ha spiegato che il ritiro tedesco «riporterà i livelli di truppe statunitensi in Europa all’incirca ai livelli precedenti al 2022», prima del rafforzamento deciso da Biden contro la Russia. Soprattutto, ha precisato che parte delle truppe ritirate dall’Europa rientrerà negli Stati Uniti per essere poi ridispiegata altrove, nell’area indo-pacifica. La CBS ha confermato la stessa lettura: la decisione si inquadra negli «sforzi del Pentagono per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell’area dell’indo-pacifico».

Non è una ritirata. È un riposizionamento. Le truppe non tornano a casa. Vanno a Guam, nelle Marianne Settentrionali, negli arcipelaghi del Sud-Est asiatico, nelle Marshall, a Palau. Vanno a chiudere il cerchio attorno a Pechino.





Il guinzaglio invisibile: cos’erano davvero le basi americane

Per settant’anni il sistema atlantico ha presentato le basi americane in Europa come scudo. La narrazione era chiara: senza Washington, l’Europa sarebbe stata divorata da Mosca. Questa narrazione ha funzionato fino a quando ha coinciso con un dato di fatto strutturale: l’America aveva interesse a stare in Europa perché lì era il fronte caldo della contrapposizione con l’Unione Sovietica che poteva incendiare il mondo.

Quel dato di fatto strutturale è cambiato. La contrapposizione esistenziale di Washington non è più con Mosca. È con Pechino. E Pechino non si combatte da Ramstein. Si combatte da Yokosuka, da Okinawa, da Subic Bay. La Germania non ha più valore strategico autonomo per gli Stati Uniti. Conserva valore logistico con l’European Command, l’AFRICOM, l’ospedale di Landstuhl, la base di Ramstein, ma il cuore del dispositivo si sposta a est, verso il Pacifico.

Le basi americane sul suolo europeo non erano, non sono mai state, uno scudo offerto. Erano la condizione materiale di una sovranità ridotta. Erano il guinzaglio che teneva ferma la politica estera dei vassalli. La prova più semplice è quella che si è materializzata in queste settimane: appena Roma ha negato Sigonella, quando Madrid ha chiuso lo spazio aereo, mentre Berlino osava dire che il re è nudo sull’Iran, Washington ha tirato il guinzaglio. E ha minacciato di toglierlo.

Il fatto che oggi Trump usi il ritiro come punizione conferma che la presenza era servitù. Se fosse stata davvero protezione, la sua riduzione sarebbe stata negoziata, non sbattuta in faccia come ritorsione. Lo conferma un documento interno del Pentagono rivelato da Reuters, che delineava opzioni per «punire» gli alleati NATO non allineati, fino all’ipotesi della sospensione della Spagna dall’Alleanza Atlantica. Le basi sono leva. Sono sempre state leva.

E proprio per questo motivo il loro ritiro non è una liberazione. È un cambio di mansione.



Il triangolo del nuovo schieramento europeo

Mentre Washington concentra le proprie forze sul Pacifico, l’Europa entra in una postura di guerra contro la Russia. Non perché lo abbia deciso. Perché qualcuno lo ha determinato al posto suo. Si profila un triangolo strategico con tre funzioni e destini non necessariamente paralleli.

Il primo vertice è la Germania. Berlino è l’avanguardia. Il governo Merz, isolato e politicamente fragile (la Bild riferisce che il cancelliere potrebbe dover chiedere la fiducia al Bundestag, dove la maggioranza si regge su soli dodici voti), ha appena approvato gli obiettivi del bilancio 2027 con un forte aumento della spesa per la difesa e il piano di portare la Bundeswehr da centottantacinquemila a duecentosessantamila effettivi. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha incassato la mossa di Trump dichiarando il 2 maggio che «il ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa e anche dalla Germania era prevedibile» e che «noi europei dobbiamo assumerci una maggiore responsabilità per la nostra sicurezza». La traduzione politica è semplice: la Germania accetta di diventare la potenza militare di prima linea contro Mosca. Non per scelta strategica autonoma. Per delega.

Il secondo vertice è il Baltico. Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia. È la trincea avanzata. È il fronte dove si concentrano i battaglioni multinazionali NATO, le esercitazioni, la retorica della deterrenza. È anche la regione dove si è prodotta la maggiore militarizzazione del continente nell’ultimo triennio, con piani di riarmo che superano in percentuale di PIL quelli di tutti gli altri Stati membri. È la prima linea del confronto.

Il terzo vertice è l’Italia, insieme alla Spagna e al Mediterraneo settentrionale. È il retroterra logistico. Sigonella, Aviano, Ghedi, Camp Darby, Vicenza, Napoli. Dodicimilaseicentosessantadue militari americani. Depositi nucleari. Hub per l’Africa, per il Vicino Oriente, per la sponda sud. La funzione assegnata al territorio italiano nel nuovo schema è quella della rampa di lancio: territorio di proiezione, non di difesa. Spazio attraversato da operazioni decise altrove, di cui la Repubblica non controlla né i tempi né le destinazioni.

In questo triangolo, la sovranità della Repubblica italiana è strutturalmente compressa. La negazione di Sigonella alla fine di marzo, quando il governo italiano ha rifiutato l’uso della pista siciliana per due caccia armati diretti in Medio Oriente, è stato un atto di affermazione minima della giurisdizione nazionale. Gli accordi bilaterali del 1951 prevedono che le basi americane in Italia siano sotto sovranità italiana e che ogni operazione non ordinaria richieda un’autorizzazione preventiva del governo. Il rifiuto era legittimo. La rappresaglia americana è arrivata immediata: dazi, minacce, attacchi pubblici a Meloni accusata di mancanza di coraggio per le sue critiche a Trump sulle parole contro Papa Leone XIV.

Il quadro che emerge è quello di un’Italia trasformata in cuscinetto. Cuscinetto tra il fronte est che la NATO si prepara a presidiare e la sponda sud da cui passano le rotte energetiche. Una funzione di servizio, non di soggetto.





La “guerra finita” che non finisce

Il dossier iraniano è il banco di prova della nuova dottrina transnazionale. Il 1° maggio Trump ha dichiarato concluse le ostilità per evitare il voto del Congresso. Allo stesso tempo, il giorno prima, era stato informato in un briefing di quarantacinque minuti dal capo del CENTCOM ammiraglio Brad Cooper e dal capo di Stato maggiore congiunto generale Dan Caine sui piani per nuovi attacchi «brevi e potenti» contro l’Iran, probabilmente diretti a obiettivi infrastrutturali per sbloccare lo stallo negoziale. Axios, che ha rivelato la notizia, ha citato due funzionari secondo i quali la guerra non è finita affatto: è in pausa tecnica.

Il blocco navale dello Stretto di Hormuz, in vigore dal 13 aprile, è confermato. Trump lo ha rivendicato come operazione «da pirati»: «La nave si è fermata. Hanno usato dei rimorchiatori, e poi siamo atterrati sopra di essa. Abbiamo preso il controllo della nave, del carico, del petrolio. È un affare molto redditizio. Siamo come dei pirati. Siamo un po’ come dei pirati, ma non stiamo giocando». La frase, pronunciata davanti a un pubblico che rideva, non è una battuta. È la definizione operativa della nuova dottrina: la Marina militare come strumento di estrazione economica, oltre che di pressione politica.

Teheran ha respinto la dichiarazione di Trump. Il vicecomandante del Comando Khatam al-Anbiya, generale Mohammad Jafar Asadi, ha dichiarato all’agenzia Fars: «È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti. L’Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile. Le forze armate iraniane hanno preso in considerazione misure sorprendenti contro la bellicosità del nemico, misure che non possono nemmeno immaginare. I fatti hanno dimostrato che gli USA non rispettano promesse né accordi». La Guida Suprema Mojtaba Khamenei, in un messaggio Telegram per il Primo Maggio, ha ribadito che «le basi militari americane sono tigri di carta che non riescono nemmeno a garantire la propria sicurezza» e che programma nucleare e missilistico restano «patrimoni nazionali» indisponibili al negoziato. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha attaccato su X: «Il Pentagono sta mentendo. La scommessa di Netanyahu è costata finora all’America cento miliardi di dollari, quattro volte quanto dichiarato. La bolletta mensile per ogni nucleo familiare americano è di cinquecento dollari e in rapida crescita».

La proposta iraniana consegnata il 30 aprile attraverso i mediatori pakistani prevedeva una sequenza in due fasi: prima la riapertura dello Stretto di Hormuz contro la revoca del blocco navale, poi i negoziati sul dossier nucleare in cambio dell’allentamento delle sanzioni. Una sequenza incompatibile con la dottrina della «massima pressione», che usa proprio il blocco come leva sull’arricchimento. Trump l’ha respinta: «A questo punto non sono soddisfatto di ciò che offrono. Forse è meglio non raggiungere alcun accordo». Le opzioni per Teheran, ha detto, restano «o un accordo o bombardarli a tappeto».

Il punto è che la guerra in Iran è il primo banco di prova della nuova dottrina. Non perché sia il fronte principale (non lo è: il fronte principale è il Pacifico), ma perché serve a dimostrare due cose. La prima: che Washington può imporre un blocco navale globale e farlo rispettare. La seconda: che gli alleati che non si allineano vengono puniti. Italia, Germania, Spagna sono state messe in fila proprio per questo motivo. Non perché il loro contributo militare alla guerra contro Teheran fosse decisivo (non lo era), ma perché la disobbedienza andava sanzionata pubblicamente prima che diventasse contagiosa.





Cuba: il Mediterraneo americano si chiude

Il terzo annuncio del 1° maggio chiude il cerchio sul versante occidentale. La frase di Trump sulla portaerei a cento metri dalla costa cubana è la riedizione caraibica della stessa logica: la Marina militare come strumento di pressione politica, il pubblico che ride, il messaggio che arriva. Non è uno scherzo. È un avvertimento.

Le sanzioni firmate lo stesso giorno si aggiungono al taglio delle forniture di carburante e cibo già in vigore dopo l’operazione di gennaio in Venezuela, quando un’azione americana ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, accusato di narcotraffico. L’ONU ha più volte avvertito che si sta sviluppando una crisi umanitaria sull’isola. Il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, ha definito le sanzioni una «punizione collettiva» e le ha respinte come «illegali e abusive»: «Mentre il governo statunitense reprime il proprio popolo nelle strade, cerca di punire il nostro, che resiste eroicamente agli attacchi dell’imperialismo USA. Queste misure hanno carattere extraterritoriale e violano la Carta delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto di imporre misure contro Cuba o contro paesi e entità terze».

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha guidato il 1° maggio una marcia di centinaia di migliaia di persone fino all’ambasciata americana dell’Avana, in piazza José Martí Antiimperialista, sotto lo slogan «Difendere la Patria», insieme all’ex leader rivoluzionario Raúl Castro. Le autorità cubane hanno annunciato la raccolta di oltre sei milioni di firme «per la patria e per la pace» contro quello che Díaz-Canel ha definito «blocco genocida e rozze minacce imperiali».

La logica è coerente con la dottrina Monroe espansa che Trump persegue da gennaio: Groenlandia, Canada, Panama, Venezuela e adesso Cuba. È la chiusura ermetica del Mediterraneo americano come spazio di sovranità esclusiva, premessa indispensabile per liberare risorse da destinare al Pacifico. Non si può combattere la Cina e tenere aperta la frontiera meridionale. La consolidazione caraibica è il rovescio del riposizionamento indo-pacifico.





Mosca: il convitato che incassa

In tutto questo, Mosca è il convitato silenzioso che incassa. Il ritiro tedesco corrisponde a un risultato strategico ottenuto senza muovere un soldato. I democratici americani lo hanno detto apertamente: il senatore Jack Reed, ranking democratico della Commissione Forze Armate, ha definito la mossa «sconsiderata», sostenendo che «gli impegni americani verso gli alleati dipendono dall’umore del presidente» e che la scelta «avvantaggerà Putin».

Ma il quadro è più sottile. Il 29 aprile, due giorni prima dell’annuncio del Pentagono, Putin e Trump hanno avuto una telefonata di un’ora e mezza, nella quale il presidente russo ha proposto una tregua in Ucraina per il Giorno della Vittoria del 9 maggio, ha definito «saggia» la decisione di Trump di estendere il cessate il fuoco con l’Iran «per dare una chance ai negoziati» e ha «proposto idee» sul programma nucleare iraniano, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Mosca avrebbe offerto di custodire l’uranio arricchito iraniano in cambio di uno stop agli attacchi americani su Teheran.

Il dato cruciale è questo: Mosca tratta direttamente con Washington sopra la testa di Bruxelles. La proposta di tregua per il 9 maggio è un test politico più che un cessate il fuoco operativo. Se reggerà anche solo parzialmente, Trump potrà rivendicare di aver riaperto un canale diplomatico concreto con la Russia. Putin potrà presentarsi come leader disponibile alla pace senza arretrare di un millimetro sugli obiettivi strategici dell’operazione militare speciale.

La logica è coerente con il quadro complessivo. Per concentrarsi sulla Cina, Washington ha bisogno di ridurre la pressione sul fronte russo. Non di chiudere il conflitto ucraino con una vittoria di Kiev (oggetto a cui ha smesso di credere), ma di congelarlo. Trasferire la guerra dalla diretta contrapposizione USA-Russia alla contrapposizione Europa-Russia, con gli europei come prima linea e gli americani come fornitori di sistemi d’arma. È esattamente il modello che il ritiro tedesco prefigura.

Sul dossier cubano, Mosca è la sponda dell’Avana già da mesi. Il 18 febbraio Lavrov, ricevendo Bruno Rodríguez, aveva definito «inaccettabili» le sanzioni e l’ordine esecutivo del 29 gennaio che dichiarava Cuba «minaccia insolita e straordinaria» alla sicurezza USA. Putin, nello stesso incontro, aveva detto: «Sapete come la pensiamo. Non accettiamo nulla del genere. Siamo sempre stati al fianco di Cuba nella sua lotta per l’indipendenza, per il diritto a tracciare il proprio cammino di sviluppo». Lavrov aveva chiesto agli Stati Uniti di «mostrare buon senso» e «abbandonare i piani di blocco navale». Il 24 marzo, alla Fondazione Gorchakov, Lavrov ha riaffermato la «totale solidarietà» russa con L’Avana e l’impegno a sostenerne la sovranità, anche con aiuti umanitari.

Mosca incassa anche qui. Cuba e Venezuela sono i piccoli teatri caraibici dove la Russia si presenta come alternativa al monopolio americano, senza dover impegnare risorse decisive. L’unica vera richiesta dell’Avana, petrolio, non è ancora stata soddisfatta in modo strutturale. Ma la copertura politica c’è.





Pechino: chi vince davvero

Il vero protagonista è Pechino. La linea cinese sui tre dossier è coerente. Sull’Iran, Wang Yi ha condotto ventisei colloqui telefonici con le parti coinvolte dall’inizio del conflitto. La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha definito gli attacchi «inaccettabili» e ha chiesto cessazione immediata delle operazioni militari, ritorno al dialogo, rispetto dei cessate il fuoco temporanei. Sul blocco di Hormuz, Wang Yi ha avvertito che «non serve agli interessi comuni della comunità internazionale». Pechino ha smentito categoricamente, attraverso il portavoce Lin Jian, le accuse americane di fornire supporto militare all’Iran («sono interamente fabbricate») e ha minacciato «contromisure decise» qualora Washington imponesse nuovi dazi del cinquanta percento.

Le poste in gioco sono enormi. Prima della guerra, circa un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas passava per Hormuz. Pechino acquista circa l’ottanta percento del petrolio esportato da Teheran, pari al tredici percento delle proprie importazioni via mare. Circa un terzo del gas naturale liquefatto cinese arriva dal Medio Oriente, mentre il Qatar da solo ha rappresentato lo scorso anno quasi un quarto delle spedizioni verso la Cina. Una crisi prolungata di Hormuz colpirebbe la Cina più di qualsiasi altro Paese al mondo.

Su Cuba, la portavoce Mao Ning aveva già dichiarato il 12 gennaio: «La Cina sostiene fermamente Cuba nella salvaguardia della sovranità nazionale e della sicurezza e nell’opposizione all’ingerenza esterna. Esortiamo gli Stati Uniti a porre immediatamente fine al blocco, alle sanzioni e alle coercizioni di ogni forma contro Cuba». Sul ritiro tedesco, Pechino non ha ancora commentato pubblicamente, ma la lettura è ovvia: ogni assetto americano che si ritira dall’Europa è un assetto in più che potrà finire in faccia alla Cina.

Il dato cruciale è il vertice Trump-Xi previsto a Pechino per il 14-15 maggio, dopo essere stato rinviato due volte a causa della guerra in Iran. Quel vertice è il vero appuntamento strategico del semestre. Trump ci arriva indebolito da una guerra che non riesce a chiudere, da scorte di munizioni avanzate prosciugate dall’operazione Epic Fury, da una Marina che ha consumato risorse ingenti per il blocco navale, da alleati sulla difensiva e da un’opinione pubblica americana che secondo i sondaggi citati sotto è ormai apertamente contraria alla guerra.

Xi ci arriva nella posizione opposta. Pechino ha mantenuto distanza dal conflitto, non ha fornito armi a Teheran (almeno secondo le dichiarazioni ufficiali), ha consolidato la propria posizione come fornitore principale di petrolio iraniano, ha rafforzato la cooperazione economica con la Russia e ha presentato sé stessa come interlocutore di pace. Soprattutto, controlla la catena di distribuzione di gallio e terre rare indispensabili per produrre i sistemi d’arma americani avanzati. Durante la guerra commerciale del 2025, Pechino aveva già interrotto le esportazioni di gallio, costringendo Washington al tavolo del negoziato. Il vertice del 14-15 maggio si svolgerà dunque su un tavolo sbilanciato a favore della Cina.





L’Europa nella morsa: tra Pacifico americano e fronte russo

In questo schema, l’Europa è il vero sconfitto strategico del 1° maggio 2026. La perdita non è il ritiro di cinquemila soldati: è strutturale. L’Europa scopre di non essere più l’epicentro della politica americana e di esserlo diventata, suo malgrado, della guerra alla Russia.

La Commissione europea, intervenuta giovedì 1° maggio, ha cercato di mantenere il quadro sottolineando che la presenza di unità americane nel continente «serve anche gli interessi degli Stati Uniti nel quadro della loro azione su scala globale». È un argomento difensivo. Significa: non andatevene perché vi serviamo. Trump non ha risposto, perché non ha bisogno di farlo. Il Pentagono, secondo Politico, è stato colto di sorpresa dall’annuncio del presidente, scoperto attraverso un post sui social. Ma il senso strategico è chiaro: gli Stati Uniti vogliono ridurre la presenza in Europa per concentrarsi su Pacifico ed emisfero occidentale, e lasciare lo scudo del Vecchio Continente agli europei.

I numeri raccontano l’asimmetria. Restano in Germania circa trentatremila militari americani, su un totale di ottantaseimila in tutta Europa secondo dati di metà aprile. Ma il segnale politico è devastante. Romania (mille soldati ritirati a inizio anno), Germania (cinquemila in uscita), e i piani interni del Pentagono che ipotizzano misure analoghe verso Spagna, Italia, possibilmente Regno Unito, dicono una cosa sola: il fronte est europeo passa sotto responsabilità europea.

E qui scatta il meccanismo di trappola. L’Europa non ha né capacità industriali sufficienti, né dottrina condivisa, né volontà politica unanime di sostenere da sola un confronto militare con Mosca. Ha però la pressione, dentro la NATO e dentro Bruxelles, a riarmarsi rapidamente. Berlino lo sta facendo. Varsavia è già la potenza militare di terra più armata del continente. Roma, Madrid e Parigi sono in ritardo. Ma il piano è strutturale: portare la spesa militare europea oltre la soglia del tre percento del PIL, costruire un’industria europea della difesa, integrare le supply chain con quelle americane su sistemi d’arma di nuova generazione.

L’effetto economico è doppiamente penalizzante. Da un lato, il riarmo sottrae risorse alla spesa sociale, alla transizione energetica, alla coesione interna. Dall’altro, le commesse vanno in larghissima parte all’industria americana. I contribuenti europei finanziano il proprio riarmo, ma il riarmo finanzia l’industria militare degli Stati Uniti, che a sua volta serve a Washington per riarmarsi nel Pacifico. È un ciclo perfetto di trasferimento di ricchezza dal cuore atlantico verso la sua periferia produttiva.

In questo schema, l’Italia gioca la peggiore delle partite possibili. Non ha le dimensioni militari di Berlino. Non ha la postura di prima linea della Polonia. Non ha l’autonomia nucleare e diplomatica di Parigi. Si trova dunque a dover sostenere costi crescenti senza acquisire peso politico. Confindustria ha già stimato ventuno miliardi di extra-costo sulla manifattura nel 2026 per gli effetti del blocco di Hormuz sul prezzo dell’energia. Conflavoro arriva a stimare fino a trentatre miliardi d’impatto complessivo in caso di prolungamento oltre i sei mesi, con bollette in aumento del trenta-quaranta percento. Il ministro Giorgetti ha messo le mani avanti sulla recessione possibile.

A questo si aggiunge l’isolamento diplomatico. Roma ha rotto con Trump per Sigonella e per le parole sul Papa. Ma non ha costruito una postura alternativa. La proposta italiana di un’iniziativa franco-britannica per riaprire Hormuz senza gli Stati Uniti, fatta filtrare a metà aprile, è stata immediatamente derisa da Trump in un’intervista a Fox News («è così triste, lo stiamo facendo comunque noi»). Bruxelles continua a respingere l’apertura ai canali con Mosca per il gas, scelta che secondo il presidente di Eni Descalzi sarebbe l’unica via realistica per stabilizzare i costi energetici.

Il risultato netto è un’Italia che ha le costose minacce americane senza il vantaggio di una posizione autonoma sul Mediterraneo, con i costi della guerra senza poterne determinare i tempi.





Le tre figure della memoria: Mattei, Moro, Craxi

Il tentativo italiano di affermare un’autonomia mediterranea della Repubblica è una storia che attraversa tre figure e tre destini.

Enrico Mattei, presidente dell’ENI, costruì alla fine degli anni Cinquanta una politica energetica che bypassava le Sette Sorelle anglo-americane. Trattava direttamente con i Paesi produttori, offrendo loro il settantacinque percento dei profitti contro il cinquanta-cinquanta del cartello. Costruì rapporti con l’Iran del giovane Mohammad Reza Pahlavi, con l’Egitto di Nasser, con l’Algeria del FLN ancora in clandestinità. Morì il 27 ottobre 1962 nello schianto del bireattore I-SNAP a Bascapè. Le indagini riaperte negli anni Novanta accertarono la presenza di esplosivo. L’autonomia energetica italiana morì con lui.

Aldo Moro fu il presidente del Consiglio che cercò di portare il Partito Comunista nell’area di governo, attraverso la formula del «compromesso storico» con Berlinguer. La sua politica estera era coerente: dialogo con il mondo arabo, distanza atlantica misurata, apertura al non allineamento. Fu rapito il 16 marzo 1978, il giorno in cui doveva presentarsi alle Camere per il voto di fiducia al governo Andreotti sostenuto dai voti comunisti. Fu ucciso il 9 maggio 1978. Le carte declassificate negli anni successivi mostrano una tela di interessi atlantici intorno all’omicidio che la politica italiana non ha mai voluto sciogliere fino in fondo.

Bettino Craxi, il 10 ottobre 1985, dopo il dirottamento dell’Achille Lauro, ordinò ai carabinieri di Sigonella di non consegnare ai militari americani Abu Abbas e i quattro dirottatori, affermando la giurisdizione italiana sulla base. Il braccio di ferro durò una notte e si chiuse con l’affermazione della sovranità italiana. Ronald Reagan dovette accettare. Craxi divenne, da quel momento, il leader politico occidentale più sgradito a Washington. Pochi anni dopo, l’inchiesta Mani Pulite lo travolse. Morì in esilio a Hammamet il 19 gennaio 2000.

Tre figure, tre archetipi, tre destini. La risposta del sistema atlantico all’autonomia italiana non è mai stata negoziale. È stata sempre punitiva. Ogni volta che la Repubblica ha provato ad alzare la testa sul Mediterraneo, qualcuno ha provveduto a rimettergliela giù.

Il 1° maggio 2026 segna un ritorno della stessa logica, in forma nuova. Trump non ha bisogno di colpire l’Italia con mezzi opachi. Lo fa apertamente: dazi al venticinque percento sulle auto, minacce di ritiro delle truppe, attacchi pubblici alla presidente del Consiglio. È una violenza esplicita, quasi cordiale nella sua brutalità. È il sistema che ha smesso di nascondere il guinzaglio.





La trappola della «liberazione»

Qui si annida l’inganno più insidioso. Una parte dell’opinione pubblica sovranista, in Italia come altrove in Europa, sta leggendo la mossa di Trump come un’occasione di liberazione. Se gli americani se ne vanno, il ragionamento dice, finalmente la Repubblica potrà tornare padrona di sé stessa. Sarà la fine del vassallaggio. Si aprirà la possibilità di una politica estera autonoma, mediterranea, multipolare.

È un’illusione. È esattamente l’illusione che il sistema vuole produrre per mascherare il vero passaggio.

Il sistema atlantico non libera mai. Baratta. Il ritiro delle truppe americane dall’Europa non significa restituzione di sovranità: significa che l’Europa viene mobilitata come massa militare contro la Russia per liberare gli americani in vista del confronto con la Cina. È una sostituzione di ruolo, non un’emancipazione. Il vassallo non viene affrancato. Viene promosso a ufficiale di prima linea.

Le basi americane sul suolo italiano servivano a una cosa precisa: tenere la guerra lontana dal suolo americano. Toglierle, in un contesto in cui la NATO sta passando in postura offensiva contro Mosca e in cui Berlino si sta riarmando massicciamente, significa scaricare quella guerra sull’Europa continentale. Se domani scoppiasse un conflitto NATO-Russia, il fronte non sarebbe in Texas. Sarebbe in Polonia, in Germania, e in seconda battuta in Italia come retroterra logistico. Sarebbero le città europee a essere colpite. Sarebbero i contribuenti europei a pagare il conto in vite umane prima ancora che in denaro.

La sovranità autentica si costruisce in altro modo. Si costruisce uscendo dalla logica di blocco. Si costruisce diversificando le relazioni: con Mosca, con Pechino, con il mondo arabo, con il Sud globale. Si costruisce ricostruendo un’industria autonoma, una politica energetica autonoma, una capacità diplomatica autonoma. Non si costruisce semplicemente lasciando che gli americani se ne vadano per essere sostituiti da una NATO europeizzata che continuerà a fare la stessa politica di prima, ma con i nostri soldati a morire in prima linea.

La verità è che il 1° maggio 2026 non è una data di liberazione. È una data di mobilitazione. Trump non ci sta restituendo nulla. Ci sta arruolando. Ci sta promuovendo dal grado di vassallo protetto al grado di soldato semplice di una guerra che non abbiamo dichiarato e che non vinceremo.





Cosa resta da fare

A questo punto, le domande non sono più analitiche. Sono politiche.

La prima riguarda la classe dirigente italiana. La negazione di Sigonella di fine marzo è stato un atto di sovranità minima. È stato un fatto importante. Ma da solo non basta. Occorre costruire una postura strategica autonoma, che vada oltre il singolo «no». Occorre costruire un’industria nazionale della difesa che non sia un’estensione di Lockheed Martin. Occorre costruire una politica energetica che non dipenda dal blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Occorre riaprire i canali con Mosca, sul gas e sul grano, contro il volere di Bruxelles. Occorre riconoscere che il Mediterraneo non è una periferia atlantica, ma un sistema autonomo che la Repubblica abita da tremila anni e che ha tutto il diritto di trattare da soggetto, non da oggetto.

La seconda riguarda l’opinione pubblica. La tentazione di leggere Trump come «liberatore» è una trappola. Trump non è interessato alla nostra sovranità. È interessato a liberare le proprie risorse per la Cina. Se la sua mossa coincide con un nostro vantaggio, è un effetto collaterale, non un obiettivo. La sovranità italiana resta un nostro problema, da costruire con i nostri mezzi, contro le pressioni americane, contro le pressioni di Bruxelles, contro le pressioni della NATO.

La terza riguarda la stampa. Il 1° maggio è stato raccontato in Italia come tre vicende slegate: il ritiro delle truppe, la fine della guerra in Iran, la battuta su Cuba. Sono invece le tre facce della stessa moneta. Non capirlo significa non poter ragionare in modo strategico. Capire è il primo passo per non lasciarsi arruolare.

L’epoca della sicurezza garantita è finita. Hegseth lo ha detto a gennaio. Trump lo ha confermato il 1° maggio. La domanda non è più se la Repubblica deve costruire una sovranità autonoma. La domanda è se ne è ancora capace.

Il sistema non libera mai. Baratta. Trump non si ritira: ci arruola. Tocca a noi non rispondere alla chiamata.

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