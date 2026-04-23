Nicolás Rapetti presenta: ''Né oblio né perdono. L’Argentina a 50 anni dal colpo di Stato''

Il regime di Videla, i desaparecidos e la lotta delle Madri e delle Nonne di Plaza de Mayo, divenuta un modello in tutto il mondo
Sono trascorsi 50 anni dal colpo di Stato che gettò l’Argentina nelle tenebre della dittatura. Una repressione sistematica, operata manu militari da uno dei regimi più violenti dell’America Latina e sostenuta da una parte significativa della società e delle istituzioni, in complicità con la giunta golpista guidata da Jorge Rafael Videla. Non a caso fu definita “dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial”.
Il 24 marzo 1976 l’Argentina sprofondò nell’incubo del terrorismo di Stato, tristemente noto nella storia sudamericana per i plotoni d’esecuzione, la polizia segreta, i voli della morte, i centri clandestini di tortura e sterminio e le sparizioni forzate: i cosiddetti “desaparecidos”.
L’Argentina ne piange ancora oggi circa 30mila: persone svanite nel nulla, inghiottite dal meccanismo repressivo della dittatura, sepolte in fosse comuni o gettate - spesso ancora vive - nel Río de la Plata. Furono oppositori politici, guerriglieri di sinistra, intellettuali, studenti, sindacalisti, giornalisti, sacerdoti. O, più semplicemente, cittadini comuni accusati di “sovversione”. Tanto bastava per scomparire.
Scrive Mariana Tello: “La storia dei desaparecidos è la storia di morti che non smettono di morire e di vivi che non riescono a vivere pienamente. In un Paese dove i morti non possono riposare, nemmeno i vivi possono farlo”. Il dramma dei desaparecidos rappresenta una ferita che non ha mai smesso di sanguinare: per i familiari, che non hanno mai smesso di cercarli, e per una parte consistente della società che rifiuta l’oblio, l’impunità e il perdono nei confronti di chi si è macchiato di tali atrocità e dei loro complici.
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“Né oblio né perdono. Argentina 1976-2026” (Laterza), scritto dall’ex sottosegretario ai diritti umani del governo Fernández, Nicolás Rapetti, è un libro che ripercorre mezzo secolo di lotta sociale e politica nel segno della verità. Una lotta incarnata dalle Madri di Plaza de Mayo che, nonostante la solitudine e l’angoscia, sfidarono la giunta pagando un prezzo altissimo pur di avere notizie dei propri figli: “¿Dónde están?”. “Dove sono?”.
Quella dei desaparecidos è la tragedia degli eterni assenti. È il destino macabro di due generazioni a cui è stato negato il diritto alla vita e persino il diritto alla morte. Il volume è basato su fonti ufficiali, documenti d’archivio e testimonianze dirette, che offre una visione d’insieme di un lungo cammino verso la verità e la giustizia sulla dittatura instaurata a Buenos Aires con il golpe militare. Un percorso che oggi è messo pericolosamente in discussione dal governo negazionista e revisionista di Javier Milei.
ANTIMAFIADuemila ha avuto il piacere di presentarlo durante la trasferta di Rapetti a Palermo. Una prima intervista è stata realizzata negli studi della redazione, la seconda, invece, realizzata con l’associazione Our Voice alla libreria Feltrinelli.
Foto © Paolo Bassani
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