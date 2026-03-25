Nero su Bianco, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: verità tra rifiuti tossici e traffici di armi

Qual è il filo di Arianna che lega la morte dei due reporter e il traffico di rifiuti e di armi?

Sono passati ormai 32 anni dall’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin avvenuto nella lontana capitale Somala il 20 marzo 1994. A Mogadiscio, il giorno dopo l'omicidio, i nostri servizi segreti scrivono un rapporto in cui si fa riferimento all'esecuzione: l'attentato sarebbe stato eseguito da un comando ben addestrato e, secondo quanto riferito, l'azione era stata pianificata in precedenza.

Nero su Bianco, il podcast di approfondimento di ANTIMAFIADuemila, nei pochi minuti a disposizione, cerca di raccontare i fatti più importanti di questa tragica vicenda.

Le carte quando arrivano all'ufficio centrale di Roma vengono cancellate inspiegabilmente. Scompaiono dalla stesura finale. Addosso a Ilaria c’è un foglio macchiato di sangue con il numero di telefono di una società americana che commercia armi, la Ramco. Un tenente italiano, mesi dopo, scrive che l’omicidio sarebbe stato commissionato dalla CIA. La Digos di Udine, prima che venisse bloccata, aveva avviato un’indagine su un possibile esecutore dell’omicidio: un somalo di nome Addow, ritenuto un probabile collaboratore della CIA. Sull’omicidio hanno indagato - direttamente o indirettamente - 8 Procure della Repubblica e 4 Commissioni di Inchiesta parlamentare, ma per la giustizia italiana, ad oggi, non ci sono colpevoli, non ci sono moventi, non ci sono mandanti. Solo una certezza: l'esistenza di un depistaggio scellerato che ha portato alla prigionia di un innocente Hashi Omar Hassan. Questi fu scagionato e rimesso in libertà dalla Corte d'Appello di Perugia dopo oltre 16 anni di carcere. Venne ucciso il 6 luglio 2022 con un’autobomba piazzata nella sua auto. Secondo la ricostruzione di fonti giornalistiche e esponenti politici locali, Hashi Omar è stato dilaniato da un'esplosione provocata da una carica di dinamite innescata sotto o all'interno della sua automobile, nel quartiere di Dharkaynley. Rientrato a Mogadiscio nel 2016, dopo la scarcerazione, secondo l'emittente Garowe, da allora "avrebbe condotto una vita tranquilla". Per l'esplosione, avvenuta in un quartiere meridionale della capitale, per ora non ci sarebbe stata alcuna rivendicazione.





C’è del marcio in Somalia

Ilaria Alpi, giornalista e inviata della Rai, arrivò a Mogadiscio assieme ad Alberto Calvi (il suo operatore di fiducia) per la prima volta il 19 dicembre 1992, con lo scopo di raccontare l’inizio dell’operazione internazionale “Restore Hope” con cui l’ONU, intendeva riappacificare la situazione nel Paese. Infatti in Somalia in quegli anni vi fu una terribile guerra civile che scaturì dalla caduta del dittatore Mohammed Siad Barre, la cui uscita di scena determinò la nascita di fazioni distinte comandate da due signori della guerra, Ali Mahdi e Aidi, i quali si divisero il controllo della città di Mogadiscio - zona nord per Ali Mahdi e zona sud per Aidi) - in due macroaree separate da una immaginaria “linea verde”.

Ilaria a differenza degli altri reporter non adottò il classico modello della “fredda cronaca” ma cercò sempre di dare voce prima di tutto alla popolazione comune, vittima senza voce di conflitto mai voluto. Ma Ilaria molto presto ebbe modo di scoprire che dietro la cortina della guerra si celavano oscuri traffici legati a lucrosi interessi.

Infatti Franco Liva, un ex funzionario del ministero degli esteri Italiano, quando venne intervistato durante una trasmissione in onda su Rai 3, dichiarò che la Somalia “agli inizi degli anni Novanta era un Paese in bancarotta, quindi nessun fornitore era disposto a vendergli armi. Quindi non poteva che concedere qualcos’altro. Diciamo di poter scaricare in territorio Somalo, in alcune aree, rifiuti radioattivi, tossico nocivi a costi molto bassi rispetto quanto potrebbe costare al nostro sistema paese”.





La ricostruzione

Grazie alle informazioni di Vincenzo Li Causi, membro dell'organizzazione Gladio e appartenente alla VII Divisione del SISMI, anch'egli ucciso in circostanze misteriose in Somalia nel 1993 - incontrano un personaggio particolare: Moussa Bogor, fratello del sultano di Bosaso, una sorta di governatore locale. Ilaria lo intervista per tre ore (verranno ritrovati solo 20 minuti) poi gli pone una domanda sulla flotta internazionale chiamata Shifco. Questo è il punto centrale dell’indagine: la flotta Shifco, presentata come un regalo della cooperazione italiana ma già implicata in traffici illeciti di armi e rifiuti. Parte della proprietà appartiene a una società italiana, in contrasto con Muia, che viene descritto come una figura priva di reale potere. È invece la società a manovrare. Ilaria risulta già a conoscenza del sequestro di una nave Shifco, la Faraxomar. Di questo episodio erano informati solo i servizi, che sapevano anche della presenza a bordo di tre italiani e avevano avvisato il Ministero degli Esteri. In situazioni simili si sarebbe dovuta attivare l’unità di crisi, ma non accade nulla: cala il silenzio. Ilaria insiste per avere informazioni, ma Bogor si sottrae, dichiarando di non poter dire altro per mancanza di informazioni e aggiungendo esplicitamente che parlare è pericoloso. Nel marzo 1994 si presume che a bordo delle navi Schifco stesse viaggiando un carico anomalo: armi americane mescolate ai traffici illegali di Al-Qassar, trafficante coinvolto nello scandalo Iran Gate che mise in crisi i vertici dell’amministrazione Reagan. Analizzando la composizione del carico emergono elementi sorprendenti, tra cui un documento del governo americano. Alla fine del 1993, il presidente Clinton dispone l’invio in Somalia di 5.000 fucili d’assalto, 5.000 pistole calibro.45 e altro materiale per la missione di pace. Si tratta esattamente dello stesso carico individuato nel rapporto ONU. La Faraxomar, tuttavia, è troppo piccola per trasportare il carico indicato nel rapporto ONU. L’unica nave Schifco in grado di farlo è la 21 Ottobre, nave madre della flotta, che in quei giorni compie un tragitto anomalo. Dai documenti della LOIS di Londra risulta che passa davanti alla Somalia senza fermarsi e prosegue fino in Iran. Nello stesso giorno, la Faraxomar viene liberata nel porto di Bosaso, come se fosse stata trattenuta fino alla consegna del carico. Le armi americane, infatti, non vengono mai consegnate in Somalia. Nello stesso periodo, l’ambasciatore statunitense Peter Galbraith apre un canale segreto per forniture di armi dall’Iran alla Croazia, con l’obiettivo di sostenere il fronte croato contro i serbi filorussi. Da qui l’ipotesi: le armi destinate alla missione di pace in Somalia finiscono illegalmente in Croazia, alimentando una guerra fratricida? Si inserisce inoltre un ulteriore scenario: territori utilizzati per lo smaltimento di rifiuti tossici e radioattivi in cambio di armi. Ilaria stava cercando le prove di questo traffico? È questo il motivo della sua uccisione? Infine, emerge un ultimo elemento: il carico sarebbe partito dalla Lettonia e, prima di arrivare in Somalia, sarebbe stato trasferito su navi locali Shifco.



Gli ultimi istanti

La mattina del 20 marzo 1994 Ilaria e Miran si recarono all’hotel Amana (nella zona controllata da Ali Mahdi) accompagnati solo da una guardia del corpo e dal loro autista. Dopo essere usciti dall’hotel (ad oggi non sappiamo ancora con chi abbiano parlato e perché) Ilaria e Miran tornarono in macchina, fecero qualche metro finché l’auto del commando omicida gli tagliò la strada, la macchina di Ilaria fece retro marcia fino incastrarsi contro un muro, a quel punto due somali escono dalla macchiana e il viaggio di Ilaria e Miran terminò in quel momento. Entrambi vennero uccisi con un colpo di pistola alla testa, come un’esecuzione.

Sul posto non accorsero i nostri militari, non accorse la polizia Somala, non arrivò nessun soccorso.

Il presidente Somalo Ali Mahdi disse di non sapere nulla.

Il Capo della Polizia Somala Osman Omar Weile idem.

Anche i nostri servizi segreti non diedero, di fatto, alcun contributo.

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