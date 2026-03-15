Bolivia, catturato boss Marset: ritenuto uno dei mandanti dell’omicidio del magistrato Pecci

Il narcotrafficante sarà estradato negli stati uniti: verranno alla luce i segreti che custodisce?

È stata confermata la notizia a livello regionale e mondiale della cattura, avvenuta la mattina del 13 marzo in Bolivia, nel dipartimento di Santa Cruz, nella zona nota come El Naranjal, vicino all’antico Mercado El Abasto, del narcotrafficante uruguaiano Sebastián Marset, latitante dalle autorità boliviane da luglio 2023, quando riuscì a fuggire da un’operazione di polizia di grande portata grazie alla soffiata di persone a lui vicine infiltrate nelle forze di sicurezza dell’azione in corso per arrestarlo. Venerdì scorso non ha avuto la fortuna di essere avvertito e, con la sua cattura, si apre un nuovo capitolo nel suo curriculum criminale e nell’operato dell’universo narcomafioso (a diversi livelli e soprattutto tra coloro che occupano posizioni di potere suoi complici), operante in Sudamerica con inevitabili collegamenti con organizzazioni criminali europee, come certamente la ’Ndrangheta italiana di Reggio Calabria, che detiene il monopolio del traffico di grandi carichi di cocaina diretti verso l’Europa, come più volte abbiamo anticipato all’opinione pubblica, non solo dalla redazione sudamericana di Antimafia Dos Mil ma anche dalla redazione italiana di ANTIMAFIADuemila, e perfino da parte di alcuni magistrati del pool antimafia di Sicilia e Palermo che seguono attentamente i movimenti di questa organizzazione mafiosa, della quale era ed è membro Rocco Morabito, ora in carcere sotto il regime 41 bis, arrestato in Uruguay nel 2017, poi latitante e infine arrestato in Brasile tempo dopo per poi essere estradato in Italia.

Per quanto riguarda Sebastián Marset, è stato ufficialmente comunicato che è stato trasferito sotto forte custodia e in aereo negli Stati Uniti. Nel frattempo, come dato secondario, è emerso che la criminologa boliviana Gabriela Reyes ha dichiarato alla stampa locale che l’operazione di elevata complessità che ha portato alla sua cattura “era solamente una questione di volontà politica”. Significa che prima non c’era? E perché? Sono domande che sorgono in queste ore. Attualmente in Bolivia, da poco tempo, esiste una nuova leadership governativa con Oscar Rodrigo Paz come presidente dal 25 novembre dello scorso anno, personaggio che, giunto alla sede presidenziale chiamata “El Palacio Quemado”, avrebbe posto fine a una ventina di anni di governo di orientamento di sinistra. Altri narcotrafficanti arrestati insieme a Marset nell’operazione, condotta da forze combinate pesantemente equipaggiate, si trovano detenuti presso le strutture del Ministero dell’Interno, così come il narcotrafficante uruguaiano, nel quadro di un rigido dispositivo di sicurezza. Va ricordato che dallo scorso anno e su vasta scala sono stati diffusi manifesti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti con l’offerta, a livello internazionale, di una ricompensa di due milioni di dollari per informazioni che portassero alla sua cattura e al suo trasferimento nel paese nordamericano. Sarebbe ritenuto seriamente responsabile di attività di riciclaggio di denaro a favore della narcomafia ed eventualmente di altri reati connessi al narcotraffico transnazionale.









Il procuratore paraguaiano assassinato, Marcelo Pecci





La cattura di Marset, secondo quanto riferito dalle autorità boliviane, sarebbe stata il risultato di un lavoro di intelligence estremamente accurato e meticoloso, che ha finalmente dato i suoi frutti pochi giorni prima di venerdì 13, con la presenza del procuratore antidroga Julio César Porres, che si è recato nell’area dell’operazione di polizia. Secondo le informazioni provenienti dalla Bolivia e che si sono diffuse rapidamente nella regione e a livello internazionale, oltre a Marset sono state arrestate altre persone che, al momento di redigere questo articolo, venivano sottoposte a interrogatori approfonditi per ottenere rapidamente dati e informazioni che possano consentire la cattura di altri soggetti coinvolti non solo con la rete criminale guidata da Marset ma anche con altri elementi della criminalità organizzata della regione, come ad esempio uomini del Primeiro Comando da Capital, un’organizzazione brasiliana che opera da molto tempo nella zona e i cui tentacoli si sono estesi anche all’Uruguay.

Allo stesso tempo, oltre alla perquisizione di quello che sarebbe stato il rifugio o nascondiglio di Marset, bisogna ricordare che in più di un’occasione lui, attraverso video diffusi sui social network e inviati ai media regionali, si è vantato e pavoneggiato dei suoi anelli di protezione, dichiarando senza alcun pudore che non sarebbe mai stato arrestato e annunciando inoltre che, qualora ciò fosse accaduto, molti elementi del potere e del governo boliviano avrebbero tremato di paura perché, dopo il suo arresto, i loro nomi, cognomi e incarichi sarebbero stati resi pubblici come complici dell’organizzazione criminale operante. Proprio in questo contesto, dopo il suo arresto, la maggiore aspettativa si concentra su questo punto e sulla portata delle sue attività illegali. Non bisogna dimenticare che negli ultimi anni Marset, oltre a essere stato ritenuto coinvolto come uno dei mandanti dell’omicidio del procuratore paraguaiano Pecci in Colombia, sarebbe un elemento della narcomafia presumibilmente coinvolto in attività di riciclaggio di denaro oltre ad essere un elemento fondamentale della rete che invia tonnellate di cocaina in Europa, in connivenza con organizzazioni mafiose dall’altra parte dell’Atlantico, tra cui, come detto all’inizio, la ’Ndrangheta, una delle mafie oggi più potenti in Italia, con base a Reggio Calabria, da dove vengono monitorate dettagliatamente tutte le operazioni del narcotraffico transoceanico con grandi movimenti di cocaina di altissima qualità destinata ai mercati europei. Si tratta di carichi provenienti dalla Bolivia, del valore di milioni di euro nei mercati europei, che attraversano paesi come Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Inoltre, anche nel suo paese natale, pochi anni fa Marset fu protagonista, mentre era detenuto a Dubai negli Emirati Arabi (per aver utilizzato un passaporto falso rilasciato in Paraguay), di una scandalosa procedura che portò all’ottenimento di un passaporto uruguaiano in tempi record avvalendosi di una burocrazia palesemente illegale, che scatenò una tempesta politica di enorme portata in Uruguay, tanto che dovettero dimettersi ministri e uomini di governo, intervenne il parlamento e naturalmente la procura, che di fatto continua ancora oggi con le dovute indagini. Il fatto generò un vero tsunami per l’amministrazione di Luis Lacalle Pou. Il caso Marset ci fa pensare all’arresto in Italia di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra arrestato pochi anni fa dopo decenni di latitanza e attualmente deceduto a causa di un cancro generalizzato.

Quali effetti produrrà, o ha già prodotto dal momento dell’arresto, una volta interrogato? Chi ne trarrà beneficio? Chi sarà danneggiato? Ne subiranno forse le conseguenze elementi criminali vicini alla sua rete narcomafiosa oppure personaggi del governo propriamente corrotti - come lo stesso Marset aveva avvertito nei suoi discorsi pubblici - e membri delle forze di sicurezza? La sua estradizione negli Stati Uniti sarà temuta da lui stesso e dalla sua organizzazione, nonché dai soggetti implicati nell’omicidio di Marcelo Pecci e dagli elementi della ’Ndrangheta in Italia? E ancora un’altra domanda che non possiamo evitare: perché si afferma già dal territorio boliviano, e dalle parole di una nota criminologa, Gabriela Reyes, e della cittadinanza, che per concretizzare l’arresto ci doveva essere la volontà politica che, evidentemente, poteva provenire solo da una nuova amministrazione come quella attuale del presidente Paz? Ancora una volta l’ingerenza politica ha molto a che fare con questi sordidi temi del narcotraffico locale e internazionale?

Dalle redazioni del Sudamerica, a Montevideo, e di Palermo in Italia, rispondiamo decisamente sì, perché il sistema politico, per quanto lo si voglia negare, qui e altrove, ha senza dubbio a che fare con tutto questo. Tanto per infliggere un duro colpo al male, come potrebbe essere in questo caso, quanto per evitarlo o neutralizzarlo.

Questa è l’ambiguità con cui dobbiamo confrontarci in diversi luoghi del mondo. È accaduto e accade oggi in Italia, dove viene proposta una riforma della giustizia e della Costituzione di decenni fa promossa dal governo di Giorgia Meloni e dal ministro Nordio, come era già accaduto con la proposta della ministra Cartabia (in un patetico referendum previsto per il prossimo 22/23 marzo, che –votando Sì- non farà altro che controllare i magistrati delegittimandoli, facendo loro perdere la loro indipendenza e calpestando e attentando grottescamente e impunemente contro la Costituzione per difendere il sistema mafioso storico in Italia, soprattutto in Sicilia, e affinché magistrati come Nino Di Matteo, Luca Tescaroli e altri non smuovano le acque putride dello Stato italiano, dal periodo precedente e durante l’epoca di Silvio Berlusconi fino a oggi con Giorgia Meloni, di orientamento fascista, danneggiando gli interessi dei mafiosi di Cosa Nostra e della ’Ndrangheta e impedendo che si arrivi alla verità sulle stragi del 1992 e del 1993 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le rispettive scorte in attentati esplosivi di natura macabra, nei quali parteciparono come mandanti ed esecutori mafiosi, uomini deviati dello Stato italiano, servizi segreti, massoneria deviata e, in definitiva, una più che ripugnante politica di sostegno alla mafia esercitata dalla CIA dagli Stati Uniti.

Notizia confermata e resa pubblica da ANTIMAFIADuemila attraverso il suo direttore Giorgio Bongiovanni lo scorso anno in un evento alla presenza di giudici e procuratori antimafia italiani e di giornalisti della stessa linea, tra cui Saverio Lodato. La cosa più importante da tenere presente in tutto questo è che la volontà politica, o la mancanza di volontà politica, ha avuto e ha tuttora molto a che fare con queste vicende. Questo è già accaduto in America Latina. Un esempio tra molti: Sebastián Marset ottenne un passaporto in un tempo brevissimo e Rocco Morabito fuggì da un carcere nel centro della capitale uruguaiana poche ore prima di essere estradato. In entrambi i casi furono messe in atto volontà molto potenti affinché i mafiosi Marset e Morabito potessero raggiungere i loro obiettivi: il primo ottenere un passaporto e il secondo riuscire a fuggire con incredibile impunità. Ancora oggi, sei anni dopo la fuga, non vi sono imputati all’interno del Ministero dell’Interno e, nel caso del passaporto, nonostante la caduta di alcuni ministri, le indagini, i dubbi e i sospetti continuano senza essere stati chiariti in modo adeguato.

Da questo fatidico venerdì 13, particolarmente fatidico per il narcotrafficante uruguaiano Sebastián Marset, per la sua ex moglie che si trova in custodia cautelare in un carcere paraguaiano (il fatto avrà ripercussioni anche su di lei, sui suoi figli piccoli e sulla sua famiglia), per la sua organizzazione e per tutti i suoi collegamenti narcomafiosi in Uruguay e Paraguay si apre una nuova pagina nel caso Marset. Un capitolo che potrebbe generare incertezze oppure rafforzare la rete narcomafiosa o portare al suo smantellamento. La storia di Marset non si è conclusa, si sono semplicemente modificati i parametri della sua situazione. Il fatto che sia stato fermato nella zona di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia non significa che il narcotraffico transnazionale sia stato sconfitto. Solo ipotizzare una simile idea sarebbe già, per le autorità e per l’opinione pubblica, un passo sbagliato. È stata semplicemente decapitata una delle teste del serpente narco-criminale dell’America Latina che si chiama Sebastián Marset, connivente con il narcotraffico transoceanico, nient’altro. Ora si vedranno gli effetti, che potrebbero essere di grande portata oppure limitati, dopo la sua cattura.

Una volta concretizzata la sua estradizione lampo negli Stati Uniti, sarà necessario seguire con grande attenzione gli avvenimenti che potrebbero accadere. Ciò rappresenterà anche una vera sfida per lui personalmente perché, considerando il suo profilo criminale, è probabile che, forse già dal momento in cui gli sono state messe le manette dietro la schiena mentre, sotto la supervisione di agenti della DEA, all’aeroporto di Viru Viru, attendeva l’arrivo dell’aereo che lo avrebbe trasferito negli Stati Uniti, avrebbe potuto adottare una strategia negoziale dalle conseguenze imprevedibili, come spesso accade a personaggi dell’universo narcomafioso. E se ciò dovesse accadere, è più che plausibile supporre che molti soggetti (oggi ancora anonimi) siano estremamente inquieti e persino, senza voler esagerare, possano prendere in considerazione l’idea estrema di attentare alla sua vita semplicemente per ridurlo al silenzio.

Marset è caduto e ora molte cose sono sicuramente in gioco. Questo è più che chiaro per noi e, siamo certi, ancora di più per lui che ora è privato della libertà. Il cervello di Marset probabilmente sta già pianificando strategie e negoziazioni per cercare in ogni modo di migliorare la propria posizione nel prossimo futuro o, se non dovesse riuscirci, come fanno tutti i narcotrafficanti in quell’ambiente fatto di opacità, trattative e tradimenti dietro ogni angolo, l’uruguaiano Marset dovrà dormire nella cella statunitense in cui verrà rinchiuso con un occhio chiuso e l’altro ben aperto per giorni, settimane o anni, a seconda di ciò che verrà deciso tanto dalla giustizia statunitense quanto dall’ambiente narcomafioso. Nel frattempo dovrà anche, un giorno, rendere conto in Paraguay e in Bolivia, sempre che il tempo della sua vita glielo permetta.

Potrebbe anche accadere che sul suolo nordamericano venga avvolto in un istante dall’inconfondibile manto del silenzio eterno. Non sorprenderebbe perché in quell’universo fatto di sangue, affari, enormi profitti e degradazione queste sono regole abituali del gioco, una sorta di codici che possono essere rispettati oppure no. Cosa accadrà ora al mito di Sebastián Marset in un carcere degli Stati Uniti e alle sue reti e ai suoi legami narcomafiosi? Alcuni complici sono anch’essi in carcere, ma altre persone, soprattutto nell’ambito delle sue relazioni, non lo sono e (almeno per il momento), osservano da lontano, forse molto timorose e preoccupate per ciò che potrebbe accadere. A giudicare da chi è e da come si è sviluppato il suo percorso, potrebbe essere tanto. Oppure potrebbe adottare un profilo estremamente basso, per convenienza o per rassegnazione, ma comunque restando attentissimo a ogni giorno trascorso dietro le sbarre.

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