Giuseppe Lombardo: ''La 'Ndrangheta è una multinazionale del crimine''





Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria: “Le indagini ci fanno immaginare una realtà molto più ampia rispetto a quella dimostrata finora nei processi”



“La ’ndrangheta interagisce con altre componenti criminali mafiose a livello globale, dando vita a un sistema criminale integrato nel quale assume un ruolo di primissimo piano”. A dirlo è il procuratore aggiunto di Reggio Calabria facente funzioni Giuseppe Lombardo, intervistato al podcast "Parliamo di mafie" di LaC Tv.

“Raccontare la ’ndrangheta come una struttura criminale che non si è evoluta negli ultimi anni è un errore davvero grave”, ha affermato. Non si tratta di una mafia comune ma di “una multinazionale del crimine” capace di operare e stringere relazioni in tutto il mondo. Per Lombardo la sfera di operatività di uomini e mezzi della ‘ndrangheta - in breve la sua struttura - è talmente ampia che è impossibile pensare da poter ricostruire. Per questo anche le strategie di contrasto vanno aggiornate e migliorate.

“Gli elementi che emergono dalle indagini ci fanno immaginare una realtà molto più ampia rispetto a quella dimostrata finora nei processi”, ha spiegato. Secondo alcune stime citate dal magistrato, la mafia calabrese conta di 400 famiglie e circa 60mila affiliati e genera un volume d’affari vicino ai 220 miliardi di euro l’anno.

“Le grandi manifestazioni criminali della ’ndrangheta non hanno più confini territoriali. Non si può più pensare a indagini limitate a un singolo territorio: serve una cooperazione costante con uffici investigativi e giudiziari anche all’estero”. L’organizzazione calabrese, del resto, non ha mai agito in isolamento. Negli anni ha costruito rapporti con le altre mafie italiane - da Cosa Nostra alla Camorra fino alla Sacra Corona Unita - ma anche con realtà criminali straniere. “Penso alla mafia albanese, ai cartelli colombiani e a molte strutture sudamericane», spiega Lombardo, ricordando anche le proiezioni ormai consolidate in Nord America e in Australia oltre alla presenza decennale in Sudamerica e nel resto dell’Europa.

