Gratteri: ''Democrazia a rischio. Riforma non è per i cittadini, ma per il potere''

Dal Referendum alla 'Ndrangheta. Intervista al Procuratore capo di Napoli

Nicola Gratteri, è uno dei massimi esperti a livello internazionale di narcotraffico, 'Ndrangheta e sistemi criminali connessi. 
Da oltre trent’anni vive sotto scorta. Dopo una lunga esperienza nelle procure di Reggio Calabria e Catanzaro, oggi è Procuratore Capo di Napoli.
Attualmente in libreria con il libro “Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano”, scritto a quattro mani con il professor Antonio Nicaso, Nicola Gratteri è inoltre una delle voci più autorevoli tra i magistrati schierati contro la Riforma Nordio e per il NO al Referendum sulla magistratura. 
In questa intervista esclusiva, il procuratore spiega come si sta muovendo la 'Ndrangheta e il narcotraffico oggi - alla luce dei nuovi scenari geopolitici - e qual'è la vera posta in gioco con la Riforma Nordio lanciando un allarme: "Questa non è una riforma per i cittadini. Non è una riforma per la democrazia, ma è una riforma per chi gestisce e chi gestirà il potere in futuro".   

