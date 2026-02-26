Sventato attentato con ordigno contro la giudice Mariano del Tribunale di Lecce

La bomba, intercettata dalla scorta giorni fa, avrebbe provocato un’esplosione devastante ed era pronta a deflagrare

Un congegno collegato con una miccia alla bombola del gas pronto a esplodere. E’ quanto hanno scoperto gli agenti di scorta della giudice leccese Maria Francesca Mariano che sono riusciti a sventare in tempo l’attentato. L’intimidazione, l’ultima e forse la più inquietante finora ricevuta, si sarebbe verificata domenica scorsa a Galatina, paese di origine della magistrata. Maria Francesca Marino si occupa da anni di criminalità organizzata in Puglia, riuscendo a infliggere duri colpi a boss e gregari della Sacra Corona Unita. Da menzionare l'operazione "The Wolf" che portò all'arresto di 22 affiliati al clan Lamendola-Cantanna, ritenuto contiguo alla Sacra Corona Unita. Per questo da anni è sotto scorta e danni è oggetto di minacce e intimidazioni. Secondo quanto si apprende, l'ordigno era stato collocato in un locale di pertinenza della famiglia della giudice. E avrebbe potuto scatenare un'esplosione devastante. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e gli investigatori, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato accertamenti. Sull'episodio, per la estrema delicatezza della situazione, vige il massimo riserbo da parte della Procura e delle forze dell'ordine. L'attentato mancato rappresenta l'ennesimo, inaccettabile atto intimidatorio nei confronti della magistrata, che dal novembre 2023 vive sotto scorta h24. La criminalità organizzata pugliese, da anni in grande fermento sotto l’aspetto della violenza e della crudeltà esercitata nei territori, ha inanellato una lunga serie di intimazione ai danni della Mariano.

Solo a gennaio ha ricevuto nel suo ufficio al Palazzo di Giustizia una missiva minatoria con cui le si augurava la morte e lo scorso novembre, mentre era in visita alla tomba del padre defunto nel cimitero di Galatina, trovò nel vaso accanto alla sepoltura mezza testa di capretto, un coltello dal manico di legno e un nastro di carta con una scritta: “Prima o poi”.



Alla dott.ssa Maria Francesca Mariano, la redazione di ANTIMAFIADuemila esprime piena solidarietà e vicinanza per questo gravissimo e vile attentato.



