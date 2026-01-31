Niscemi e quella Sicilia che arraffa e distrugge

Tragedie siciliane nell’Isola divorata dai suoi padroni

Ma quante Niscemi dobbiamo aspettarci ancora in una Sicilia che si stanno divorando collina dopo collina, pezzo per pezzo? Per quanto tempo ancora sarà dissanguata dai suoi padrini e padroni un'isola che qualcuno vorrebbe non più isola grazie a un Ponte che, cosi andando, potrà raggiungere solo macerie, fango e precipizi? Le sceneggiate di questi giorni, le esibizioni politiche con contorno di afflizione e sdegno per la 'tragedia" sono false perché tutti sanno che non c’è stata alcuna tragedia a Niscemi. La Niscemi vera e le tante altre Niscemi siciliane sono vittime dei siciliani che comandano per l'eternità, i siciliani che arraffano, che fanno niente o fanno troppo e male, i siciliani che stanno affondando la Sicilia.

Gli esperti ripetono ossessivamente da anni che in Sicilia ci sono fra i 500 e i 600 chilometri quadrati franati e il novanta per cento dei 391 comuni dell'isola hanno una zona classificata come "R4", cioè a rischio elevato di smottamenti significativi. Allarmi ignorati con disprezzo, carte occultate, una mancata messa in sicurezza del territorio che è diventata una sorta di manifesto per chi regna incontrastato e che si ritrova sempre a favore di case fuorilegge e di condoni.

Però adesso tutti fingono stupore, contriti esprimono solidarietà, promettono che non sarà mai più come prima. E il comune di Niscemi che accusa la regione siciliana, e la Regione siciliana che accusa il Comune di Niscemi, e Roma che accusa la regione siciliana, e il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che accusa il comune di Niscemi ma non sé stesso che era presidente della regione prima di Renato Schifani.

Il gioco delle tre carte alle spalle di una Niscemi che scivola nel baratro mentre a San Fratello c'è un'altra piccola frana, come ad Agrigento sotto il tempio di Giunone Ma chissenefrega, tanto i costoni non sono ancora rotolati giù, non hanno ancora sepolto una strada, non hanno ancora spazzato via niente o nessuno. Chissene frega. Ad Agrigento se ne sono fregati pure nel 1963 dopo la grande frana - famosa come quella di oggi a Niscemi perché le immagini del quartiere dell'Addolarata che collassava le hanno viste in tutto il mondo - e hanno costruito dall'altra parte verso il mare. Hanno tirato su i palazzi lunghi lunghi e stretti stretti in equilibrio instabile sull'argilla, "tolli" li chiamano. Ce n'è uno con la tromba delle scale così striminzita che, quando c’è un decesso, i becchini devono portare giù il cadavere prima che intervenga il rigor mortis altrimenti non ci passa.

I paesi della Sicilia si inabissano ma la Sicilia brilla come una stella nelle cronache dei suoi raccontatori entusiasti.

Luccicano i centri storici di Palermo e Siracusa. Abbagliano le marne bianche della Scala dei Turchi, attirano centinaia di migliaia di turisti le cattedrali barocche di Noto e di Ibla incastrate fra piazze e scalinate monumentali. Tutt’intorno una strada su quattro è interrotta. Ci vogliono tre ore e mezzo per percorrerei 192 chilometri che separano Palermo da Catania. I treni sono lentissimi, ci si mette meno ad andare a Dubai o a Mosca che arrivare a Modica partendo da Trapani. I ponti crollano, i viadotti si accartocciano. Uno l'avevano inaugurato il giorno di Natale del 2014 ed è venuto giù a San Silvestro, record mondiale: è durato sei giorni. A processo e poi assolto per quest'altra “tragedia" anche l'allora presidente dell'Anas Pietro Ciucci, che ora è l'amministratore delegato della società che deve fare il Ponte. E speriamo che non finisca come nella prima puntata di The Bad Guy, la bella fiction su Amazon con Luigi Lo Cascio che ha fatto tanto incazzare Salvini perché - già nella prima puntata - si faceva cadere giù il mastodontico ponte fra Scilla e Cariddi.



La musica non cambia con un'altra "tragedia": l'acqua. Trent'anni fa in alcuni paesi dell'agrigentino veniva distribuita due o tre ore ogni quindici giorni dopo trent’anni in quegli stessi paesi arriva due ore oltre ogni quindici giorni.

Trent'anni fa in Sicilia comandavano Totò Cuffaro, Raffaele Lombardo, Renato Schifani, Saverio Romano, oggi comandano Totò Cuffaro, (momentaneamente agli arresti), Raffaele Lombardo, Renato Schifani, Saverio Romano. Sono eterni anche loro, come i templi greci sulla Rupe Atenea. Anche loro tragedie siciliane.



