Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Nero su Bianco, Strage Bologna: verità scritte ma incomplete. I misteri su Paolo Bellini

Dettagli

“È stata ampiamente accertata la presenza di Bellini” alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, girono in cui venne compiuta la strage più grave nella storia dell’Europa contemporanea. Come scrive la Suprema Corte la strage di Bologna è stata coordinata da “funzionari dei servizi segreti e da altri esponenti di apparati dello Stato "deviati", che a loro volta hanno risposto alle direttive dei vertici della Loggia P2, il cui capo indiscusso Licio Gelli ha sia direttamente finanziato la strage stessa, sia organizzato ripetutamente operazioni di depistaggio, anche mediatico, della stessa”.  
Nonostante le motivazioni della sentenza della Cassazione uscite pochi giorni fa la figura di Paolo Bellini resta ancora pregna di misteri e domande. 
In questa puntata il podcast di ANTIMAFIADuemila, Nero su Bianco, si parla di tutti i quesiti rimasti ancora senza risposta: cosa voleva dire Bellini quando davanti alla Corte parlò di ‘giuramenti’, dicendo che ‘poteva parlare’, che era sceso in Sicilia nel ’92 ’su mandato del presiedente della repubblica’?
Centra qualcosa la sua figura con le stragi del 1992-’93? 
Certamente Bellini è stato protagonista di quella stagione: basti pensare alla Trattativa delle opere d’arte di cui ci siamo già ampiamente occupati; del suo collegamento con Nino Gioè; del fatto che sapesse della collaborazione di Gaspare Mutolo quanto era ancora segreta; del fatto che Giovanni Brusca disse che fu Bellini a suggerire a Cosa nostra di colpire il patrimonio artistico dell’Italia. 
Anche a distanza di molti anni determinate verità sembrano ancora lontane dell’essere scoperte. Paolo Bellini potrebbe a questo punto raccontare tutta la verità e svelare finalmente i nodi oscuri della nostra repubblica. 

Segui il PODCAST: Nero su Bianco 

ARTICOLI CORRELATI 

Cassazione: strage di Bologna coordinata da servizi segreti e apparati deviati dello Stato 

La strage di Bologna, Gladio, Cossiga e Mori, parla il figlio di Paolo Bellini

Un unico filo nero dietro le stragi italiane: mafia, P2, Cia e neofascisti

Nero su Bianco: i rapporti tra il terrorista nero Paolo Bellini e il capomafia Nino Gioé

Fabio Repici: chi suggerì a Cosa nostra di colpire il patrimonio artistico?

Strage di Bologna: condanna a Bellini potrebbe aprire nuovi scenari sulle stragi di mafia

  

TAGS: ,

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos