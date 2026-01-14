Nero su Bianco: la cattura di Riina e la ‘trattativa’ nelle parole del gen. Cancellieri

Il generale Giorgio Cancellieri, ex comandante dell’Arma in Sicilia annunciò il 15 gennaio 1993 alle telecamere l’arresto del Capo dei Capi di Cosa Nostra, rivelò l’esistenza di “una trattativa”, che descrisse come un “piano strategico” avviato dal boss “per la liquidazione di un’epoca di lutti e stragi”. Nero su Bianco, il podcast di approfondimento di ANTIMAFIADuemila, torna quindi a parlare non solo della trattativa ma anche dei misteri che ruotano attorno alla cattura di Riina. Citato nel bunker di Palermo dall’avvocato Basilio Milio, difensore del generale Mori, Cancellieri, durante il processo trattativa, il 9 febbraio 2017, aveva ricostruito i passaggi febbrili di quella giornata che segnò la storia dell’anfimafia, quando Mori entrò nella sua stanza e annunciò la cattura di Riina. L’ignaro Cancellieri – così spiegò – si ritrovò al centro dell’organizzazione della conferenza stampa che doveva annunciare il successo investigativo del Ros. “Un incontro che sarebbe rimasto storico – ha detto in aula Cancellieri –. Ricordo che Subranni e Mori vennero nel mio ufficio per prepararmi e spiegarmi cosa dire. Mi raccomandarono di parlare di una cattura casuale, per non svelare le indagini in corso, di cui non sapevo nulla. Buttai giù un appunto: ricordo due foglietti, li memorizzai in fretta. Poi mi presentai davanti alle telecamere”. Ma cosa disse il generale ai cronisti? “A Riina – dichiarò – è riconducibile un piano strategico per mettere in discussione l’autorità istituzionale, quasi a barattare, a istituire una trattativa per la liquidazione di un’epoca di lutti e stragi”. Nessuno, in quel gennaio ’93, sembrò cogliere l’importanza delle parole di Cancellieri, e la “trattativa” fu dimenticata: né i magistrati presenti (il procuratore Gian Carlo Caselli, appena arrivato a Palermo, e gli aggiunti Vittorio Aliquò ed Elio Spallitta) gli fecero domande, né i cronisti ne fecero menzione negli articoli. “Nessuno – disse il generale – mi ha mai chiesto spiegazioni”. Su quello che è accaduto a Palermo il 15 gennaio del 1993 sappiamo ancora molto poco e ciò che è emerso in merito alla mancata perquisizione del covo di Riina e della cattura di Baldassare Di Maggio racconta una storia ancora tutta da chiarire.

