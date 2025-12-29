Giustizia, 500mila firme per frenare la corsa al referendum: ''Serve tempo per informare''

Cinque settimane per fermare il blitz dell’Esecutivo. Conte: “La classe politica punta a essere ancora più intoccabile”

Serve soprattutto a impedire un’accelerazione del referendum che ridurrebbe al minimo il tempo del confronto pubblico. È questo, infatti, l’obiettivo della raccolta firme lanciata da un gruppo di quindici giuristi: togliere al governo il controllo dei tempi della consultazione, garantendo più spazio alla campagna per il No e all’informazione dei cittadini sulla riforma Nordio, che punta alla separazione delle carriere in magistratura.

Partita da pochi giorni, l’iniziativa ha già superato le 80mila sottoscrizioni. Un risultato significativo, anche perché l’obiettivo finale - senz’altro ambizioso - è quello di raggiungere quota 500mila firme entro la fine di gennaio, soglia necessaria per attivare il referendum su iniziativa dei cittadini. L’intento è non lasciare al solo Parlamento il controllo dei tempi e delle modalità del voto, soprattutto in un contesto in cui il governo potrebbe tentare di anticipare la consultazione referendaria. E, non potendo contare sul sostegno di cinque Consigli regionali, l’unica strada percorribile resta inevitabilmente quella della mobilitazione popolare.

Giovanni Bachelet, presidente del Comitato per il No al referendum, parlando di un’iniziativa “utile e sinergica”, ha anche indetto una prima manifestazione pubblica fissata per il 10 gennaio, aperta non solo ai cittadini ma anche a partiti, associazioni e comitati che condividono la battaglia per mantenere l’unitarietà della magistratura.



Perché firmare la petizione?

Una raccolta firme di successo renderebbe molto più difficile un’anticipazione del voto ai primi di marzo, ipotesi che il governo starebbe valutando ora che i sondaggi registrano una crescita del fronte del No. Anticipare i tempi significherebbe infatti ridurre drasticamente lo spazio per la campagna referendaria e consolidare il risultato favorevole al Sì. Se invece le firme arrivassero in massa entro fine gennaio, i vincoli costituzionali renderebbero impraticabile una consultazione così ravvicata, garantendo più tempo per informare adeguatamente i cittadini.

C’è poi anche un altro aspetto da considerare: la petizione costringerebbe il sistema mediatico a confrontarsi anche con le ragioni del No, che finora sono state palesemente marginali nel dibattito pubblico televisivo. Firmare - come vedremo - è molto semplice: bastano pochi minuti e l’autenticazione tramite Spid o carta d’identità elettronica. In questo modo, anche i cittadini potranno contribuire, nelle prossime settimane, a incidere sul destino della riforma e sul rapporto tra giustizia e potere politico.

La riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio, che punta alla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, cioè tra pubblici ministeri e giudici, porta con sé l’obiettivo dichiarato dal governo di rendere il sistema più equilibrato. Ma molti addetti ai lavori da tempo stanno lanciando l’allarme: separare le carriere significherebbe, di fatto, indebolire l’autonomia del pubblico ministero, avvicinandolo pericolosamente all’esecutivo e rompendo in questo modo l’unità della magistratura prevista dall’impianto costituzionale. Oltretutto, questa riforma non sarebbe neppure in grado di velocizzare la giustizia. Insomma, l’unico risultato garantito sarebbe quello di ridurre l’indipendenza della magistratura, rendendola inevitabilmente meno “pericolosa” quando si tratta di dover indagare anche sulla politica. Ed è proprio questo il nodo centrale che nei fatti ha spinto giuristi, associazioni e forze di opposizione a promuovere la raccolta firme.



Nino Di Matteo: “Non posso stare zitto”

Anche per il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, la riforma Nordio è innanzitutto una grande operazione di propaganda. “È una presa in giro già la definizione che le viene data: riforma della giustizia”. Del resto, il provvedimento non affronta nessuno dei problemi reali del sistema giudiziario: non incide sulla lentezza dei processi, non rafforza le garanzie per imputati e vittime, non migliora la condizione carceraria. In sostanza, “Non sposta di un centimetro in meglio il funzionamento della giustizia”.

Quella che viene presentata come riforma - ha puntualizzato il noto magistrato - è in realtà “una riforma della magistratura contro i magistrati”, animata da uno spirito di rivalsa verso chi ha esercitato il controllo di legalità “anche nei confronti dei potenti”. Una riforma che Di Matteo definisce senza mezzi termini “di vendetta e di prevenzione”, pensata per “evitare che certe inchieste possano ripetersi” e inserita in un disegno più ampio che, dalla Cartabia alla Nordio, va verso “la consacrazione di una giustizia a due velocità: dura con i deboli e inadeguata con i forti”.



Giuseppe Conte: “Mettiamo una firma contro la casta”

La mobilitazione attorno alla raccolta firme ha trovato nelle ultime ore anche una forte spinta politica, soprattutto grazie all’intervento diretto di Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio ha infatti scelto i social, in particolare Facebook, per promuovere l’iniziativa e chiamare alla partecipazione i cittadini, insistendo sulla semplicità del gesto e sulla posta in gioco. “Bastano due minuti”, scrive Conte, invitando i cittadini a dare un segnale chiaro e netto contro quella che definisce una riforma utile solo a proteggere la classe politica, “a renderla ancora più intoccabile”.

Anche per il leader del Movimento 5 Stelle la fretta con cui il governo vorrebbe arrivare al voto non sarebbe casuale, ma una vera e propria strategia pensata per impedire al fronte del No di informare i cittadini e di crescere nel consenso. “Servono 500mila firme: sono tante in così poco tempo - ha sottolineato - ma sta a noi partecipare” per disarmare la narrazione distorta della riforma, alimentata da una parte dei media “in mano alla propaganda del governo”.

Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha deciso di rilanciare la petizione. Sulla stessa linea dei pentastellati, la leader dem ha invitato a firmare contro quella che definisce la volontà del governo Meloni di assoggettare la giustizia al potere politico.



Come firmare la petizione

Firmare la petizione è un’operazione semplice e rapida. Non servono moduli: tutto avviene online. È sufficiente collegarsi alla piattaforma ufficiale dedicata alla raccolta firme per i referendum, dove viene richiesto di autenticarsi tramite Spid oppure con la Carta d’identità elettronica. Una volta effettuato l’accesso, il sistema riconosce automaticamente l’elettore e consente di sottoscrivere la richiesta con un semplice clic. Non è necessario stampare nulla né inviare documenti: la firma viene registrata digitalmente e ha pieno valore legale. L’intera procedura richiede pochi minuti, spesso meno di due, come hanno sottolineato gli stessi promotori.







