Nero su Bianco: la strage del Rapido 904. Dialogo con Rosaria Manzo

Ospite al podcast di ANTIMAFIADuemila la Presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage del 23 dicembre del 1984

La strage del 1984 è un'anticipazione delle stragi del triennio ’92-’94, in particolare di quelle del biennio ’93-’94. Cosa nostra fece capire nel 1984 la sua pericolosità, che era una pericolosità che investiva non solo la Sicilia, ma tutto il paese. L'attentato è stato compiuto il 23 dicembre 1984; una bomba collocata a bordo di un treno in viaggio da Napoli a Milano - il Rapido 904 - esplose all'interno della Grande galleria dell'Appennino provocando sedici vittime e quasi trecento feriti. E' stata un'azione voluta da Cosa nostra (e non solo) che, di fatto, ha anticipato le stragi mafiose degli anni Novanta.

La 'strage di Natale', come anticipato negli scorsi episodi del podcast di ANTIMAFIADuemila - Nero su Bianco - è il fulcro dell’ultima puntata di questo 2025. L’ospite d’eccezione è Rosaria Manzo, Presidente Associazione dei familiari delle vittime della strage del Rapido 904.

Dialogando con il caporedattore di questo giornale, Aaron Pettinari, Rosaria ha raccontato alcuni degli aspetti più sordidi di questa strage.

Una strage che possiamo definire raccapricciante perché vi fu un'esplosione di un potente ordigno esplosivo, il Semtex, che venne collocato nella nona carrozza della seconda classe da una persona che è stata vista salire da una passeggera alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella.

Ad oggi le condanne passate in giudicato sono a carico di Giuseppe Calò, anche altri soggetti inseriti nella criminalità romana come Guido Cercola e Franco D'Agostino. Ancora è stato condannato per la strage anche il tedesco Friedrich Schaudinn che ha svolto il ruolo di artificiere. Sono stati condannati sempre in via definitiva, oltre a Giuseppe Calò, anche altri soggetti inseriti nella criminalità. Nonostante questo sono rimasti molti punti oscuri come quello inerente all'individuazione della persona che salì alla stazione di Firenze con i due borsoni contenenti la carica potentissima che fece esplodere la carrozza del treno. Rimangono in verità anche ulteriori lati oscuri che meriterebbero un approfondimento: come ad esempio i rapporti e i legami che Giuseppe Calò aveva all'epoca con esponenti della destra eversiva.

Nuove indagini sono state riaperte nel 2023 dagli inquirenti fiorentini e lasciano sperare nella possibilità di avere finalmente il quadro completo. Avere una verità più completa sulla strage dell'84 potrebbe aprire degli squarci nuovi anche su quelle del ‘92-‘93 che poi hanno avuto delle ricadute anche politiche importanti, hanno determinato un passaggio d'epoca nella storia repubblicana.



