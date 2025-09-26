Palermo: prima donna italiana di origini srilankesi vince concorso in magistratura

Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya, 29 anni, nata e residente in Sicilia, è da oggi ufficialmente un magistrato della repubblica italiana.

Si tratta della prima donna originaria dello Sri Lanka ad avere superato il concorso in Italia; dopo il giuramento di oggi sarà impegnata nel periodo di formazione come magistrato ordinario in tirocinio (Mot).

Nell’aula magna della Corte sono stati presenti i familiari con esponenti della comunità dello Sri Lanka, il procuratore della Repubblica, Maurizio de Lucia e il presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini. “Questa situazione - ha detto Morosini - dimostra come l’integrazione funzioni e arricchisca anche ruoli delicati come quelli della magistratura”.

“Sul vostro tavolo dovrete avere sempre la Costituzione” ha detto il procuratore de Lucia. “ Solo alla Costituzione dovrete rispondere, esercitando le vostre funzioni con onore, come hanno fatto le persone a cui è intitolata quest'aula magna”.









Blankani Wila Fernando Warnakulasuriya stringe la mano al procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia. Foto by Facebook







I giovani "mot" avranno tempo per decidere se diventare giudici o pubblici ministeri. Se passerà la riforma sulla separazione delle carriere sarà una scelta da cui non potranno più ritirarsi.

Morosini ha replicato che la riforma della separazione delle carriere non è utile al buon funzionamento della giustizia: “Giudici e pubblici ministeri hanno un obiettivo comune, la ricerca della verità - dice - ed entrambi devono essere indipendenti e autonomi. Devono avere lo stesso grado di legittimazione: la fiducia dei cittadini, che si costruisce con il rigore morale e intellettuale”. “Abbiate sempre grande rispetto per le persone che incontrate quotidianamente nel vostro lavoro, anche gli indagati e gli imputati” ha ribadito il presidente del Tribunale di Palermo.

