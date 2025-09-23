Zaher Darwish: ''Ottimo lo sciopero contro il genocidio. Dobbiamo fermare la complicità''

Parla il presidente della comunità palestinese “Voci nel silenzio” e coordinatore della Freedom Flotilla Italia

“Quella che ieri è scesa in piazza scioperando è la Palermo nella quale io mi identifico totalmente. Quella su cui ho scommesso – si può dire – quasi l’intera vita. E ora constato che ha dato la risposta che speravamo e che esprime un sentimento popolare diffuso, come diciamo da moltissimo tempo, e condiviso non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia. La Sicilia, e l’intero Paese, si sta esprimendo in netta contrapposizione a un quadro politico disarmante”.

Così Zaher Darwish, presidente della Comunità palestinese “Voci nel silenzio” e coordinatore della Freedom Flotilla Italia, intervistato negli studi di ANTIMAFIADuemila per commentare l’esito dello sciopero generale indetto ieri da USB per fermare il genocidio in corso in Palestina.

Darwish sottolinea come non vi sia “nessuna motivazione plausibile che possa giustificare la distanza abissale tra le scelte politiche del Paese e il sentimento popolare diffuso nelle piazze, se non una complicità totale e corresponsabile di ciò che sta avvenendo in questi giorni, non soltanto nella Striscia di Gaza ma in tutto il territorio occupato dall’entità criminale sionista israeliana”.

“La politica ha addosso una responsabilità enorme e dovrà rispondere davanti alla storia di questa responsabilità”, aggiunge.

“C’è un dato importantissimo che bisogna sempre sottolineare in tutte le iniziative che stiamo portando avanti – spiega –. L’entità sionista, lo Stato di Israele, ha dimostrato nel tempo, in ogni azione compiuta, un tentativo di disumanizzazione totale del popolo palestinese. E in questo Stati Uniti ed Europa hanno concorso affinché questa entità sionista e terrorista potesse continuare a compiere crimini. Questa entità è criminale, terrorista e sta infrangendo ogni principio umano, di diritto e dei popoli, ed esige l’attenzione di tutti. Sta minando la serenità non soltanto del Medio Oriente, ma anche dei nostri principi costituzionali. Per proteggere Israele si stanno stravolgendo i principi di democrazia e libertà anche in Italia”.



