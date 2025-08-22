Giulietto Chiesa: ''Ecco chi sono i padroni universali''

A larga richiesta dei nostri lettori, riproponiamo l’intervista, suddivisa in tre parti, del giornalista e scrittore Giulietto Chiesa, scomparso 5 anni fa. In un periodo storico più cocente che mai dal punto di vista geopolitico, con la guerra in Ucraina, che ancora non accenna a terminare, e il genocidio a Gaza, le analisi lungimiranti e precise del fondatore di Pandora Tv aiutano alla corretta interpretazioni dei teatri di guerra in corso, e i vari background che li hanno scatenati. Nella prima parte dell’intervista, Giulietto Chiesa parla dei “padroni universali”, potenti del mondo che influenzano la politica e l’economia internazionale, soggetti più volte denunciati dal giornalista nel corso della sua carriera.
