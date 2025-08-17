Karem Rohana: ''Gli israeliani si riapproprino di valori umani, il sionismo va sconfitto''

L’attivista italo-palestinese spiega la Palestina, l’amore e il sionismo: “Se il mondo non lo fai tuo non puoi amare”



Karem Rohana, è un ragazzo italo-palestinese, nato nella bellissima Haifa, città palestinese che si affaccia sul Mediterraneo (da qui il nickname sui social “Karem from Haifa”). Karem, oltre ad essere logopedista a Firenze dove è cresciuto e dove vive tutt’ora, da alcuni anni è molto seguito in rete grazie ai suoi contenuti sulla Palestina. Vi proponiamo uno dei suoi ultimi video: “Tutto quello che so sulla Palestina, sull’amore… e sul sionismo”. Un video di grandissima importanza in cui Karem Rohana spiega la nascita dello Stato di Israele e il genocidio nella Strisica di Gaza. Parla della sostituzione etnica. E afferma che “il problema non è Netanyahu o l’attuale governo, ma l’ideologia sionista”. Citando intellettuali palestinesi, ebrei antisionisti ed ebrei scampati ai campi di sterminio spiega che “la prima cosa da fare per fermare l’Olocausto palestinese è lavorare su di noi, è decostruirsi. Il primo passo è capire che l’antisionismo fa sconfitto. Va sconfitta l’ideologia, non va riconosciuto il diritto e la legittimità ad Israele di esistere in questo modo e bisogna andare verso altre soluzioni, come per esempio lo Stato unico”. Rohana va al cuore del dramma palestinese, il sionismo per l’appunto, un’ideologia politica europea di carattere coloniale e suprematista. “Bisogna immaginarsi un mondo senza sionismo, senza ideologie razziste e suprematiste. E senza Israele, ma non senza israeliani. Vittime anche loro del sionismo, va creato un mondo in cui si riapproprino dei valori umani. Cambia il mondo, non puoi amare se non partecipi alla rivoluzione. Se il mondo non lo fai tuo non puoi amare”.



