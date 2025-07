''Duemila Secondi'': testimoni di giustizia in pericolo, Macron riconosce la Palestina

Ultima puntata prima della pausa estiva, il podcast tornerà a settembre con nuovi contenuti e tante novità



Nuova puntata di “Duemila Secondi”. Al centro del podcast il nuovo pericolo che stanno correndo i testimoni di giustizia, ancora una volta esposti alle ritorsioni dei mafiosi che hanno denunciato. L’allarme era stato lanciato, tra gli altri, da Ignazio Cutrò e riguarda una nota del Servizio centrale di protezione nel quale le amministrazioni presso cui prestano servizio decine di testimoni di giustizia siciliani - trasferiti per ragioni di sicurezza - dovranno inoltrare alla Regione Sicilia informazioni personali, compresa la residenza protetta, assegnata proprio per tutelarli. “Viene tolto il passaggio del servizio centrale di protezione nella gestione del rapporto di lavoro e nelle comunicazioni interne”, spiega Aaron Pettinari, capo redattore di ANTIMAFIADuemila. “Il rischio è che a gestire le informazioni sensibili sui testimoni di giustizia siano funzionari comuni. Il che espone i testimoni a fughe di notizie. E la cosa clamorosa è che questo sta accadendo anche per i collaboratori di giustizia”, segnala Pettinari. “Così facendo, non assicurando l’adeguata protezione, si rischia che in futuro avremo sempre meno testimoni o collaboratori di giustizia. Avremo sempre meno denunce e persone che aiutano gli organi inquirenti a combattere le mafie. E questo è un messaggio devastante da questo punto di vista”. Sempre in tema giustizia alla mafia si è parlato anche del trasferimento nelle carceri sarde di 92 detenuti al 41bis e del documento diffuso dall’ANM risalente al 1994 in cui l’attuale Ministro Carlo Nordio si dichiara contrario alla separazione delle carriere. “Nordio dovrebbe forse fare un poi pace con sé stesso e mettere in fila le idee”, commenta Pettinari ricordando che Nordio è autore dell’attuale riforma passata giorni fa al Senato. Durante la puntata si è parlato anche dell’imminente riconoscimento della Palestina da parte della Francia su annuncio del presidente Emmanuel Macron. “Una decisione importante ma solo simbolica. Si tratta di uno specchietto per le allodole, per incidere sul dramma - hanno detto i redattori nel podcast - servirebbero azioni più concrete come, per esempio, l’invio massiccio di aiuti umanitari a bordo di fregate militari per rompere il blocco su Gaza”. Per finire un commento sugli ultimi colloqui tra delegazione ucraina e russa a Istanbul, “serviti solo per lo scambio di detenuti e di cadaveri dei soldai”, commenta Francesco Ciotti. “Dei negoziati non ne ha parlato nessuno proprio perché forse non ci crede più nessuno. Ormai sono solo dialoghi tecnici e di pace non si parla più, le distanze sono abissali tra le due parti, per la fine dei combattimenti siamo su terreni opposti. E abbiamo un’Europa che si sta preparando alla guerra”. Sullo sfondo, Donald Trump, alle prese con lo scandalo Epstein, “rispetto a quello che sta accadendo in Europa si comporta da buffone di corte e da business man, avallando la retorica guerrafondaia e tradendo la promessa fatta in campagna elettorale di chiudere i teatri di guerra. E invece - ricorda Francesco Ciotti - non ci sono stati teatri di guerra così infuocati come in questo momento”. Il podcast “Duemila Secondi” tornerà con nuovi contenuti e tante novità dopo la pausa estiva.



