Nero su Bianco: Francesco Pazienza, faccendiere e protagonista della Prima Repubblica

Il podcast di ANTIMAFIADuemila ‘Nero su Bianco’ ripercorre la storia di Francesco Pazienza (1946-2025), figura enigmatica della Prima Repubblica italiana, agente del SISMI, faccendiere e protagonista del depistaggio della strage di Bologna, il crac del Banco Ambrosiano e la loggia P2. Laureato in Medicina, abbandonò la professione per lavorare come consulente finanziario e entrare nel SISMI sotto il generale Santovito, creando il presunto “Super-SISMI”, una struttura parallela implicata in operazioni clandestine. Nel 1980, orchestrò un depistaggio sulla strage di Bologna, collocando esplosivo su un treno per sviare le indagini dalla pista neofascista, venendo condannato a 10 anni nel 1995 senza mai pentirsi. Presunto affiliato alla P2, agì come intermediario nel crac del Banco Ambrosiano, legato a Roberto Calvi e al Vaticano, sostenendo che i fondi della banca finanziarono movimenti come Solidarność e i Contras; fu condannato a 3 anni per bancarotta fraudolenta. Nel 1981, mediò la liberazione di Ciro Cirillo, assessore democristiano rapito dalle Brigate Rosse, negoziando con la camorra di Raffaele Cutolo e gestendo un riscatto di 1,45 miliardi di lire, che portò al rilascio di Cirillo dopo 89 giorni. Pazienza, figura controversa tra intelligence, criminalità e politica, alimentò il mito dell’“uomo che sapeva troppo”.



