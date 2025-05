Papa Leone XIV ai potenti del Mondo: ''Mai più la guerra''

Le parole dette al termine del Regina Caeli

"L'immane tragedia della Seconda guerra mondiale terminava ottanta anni fa, l'8 maggio. Dopo aver causato 60 milioni di vittime. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra". Affacciato dalla loggia centrale della basilica di San Pietro, di fronte a circa 100mila persone, il nuovo pontefice, il primo nordamericano, missionario però a lungo nel Sud, nel "suo" Perù, ha parlato a braccio dopo la recita e il canto della preghiera del Regina Caeli.

Il Santo Padre ha citato in particolare i conflitti in Ucraina, nella Striscia di Gaza, e l'ultimo tra India e Pakistan. "Porto nel mio cuore la sofferenza dell'amato popolo ucraino" dice il Papa. "Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura; siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie". Nessun cenno all'ipotesi di colloqui diretti tra Mosca e Kiev, pure oggi al centro delle dichiarazioni politiche. Piuttosto un richiamo al "dramma", in Est Europa e in Palestina.

"Mi addolora profondamente quanto accade a Gaza" denuncia Leone XIV. "Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi". Sulle rinnovate tensioni tra New Delhi e Islamabad, invece: "Ho accolto con soddisfazione la notizia del cessate il fuoco tra India e Pakistan; auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa giungere a un accordo". Infine chiede l'intercessione della madonna: "Affido alla Regina della pace un accorato appello affinché lo presenti al Signore Gesù per ottenere il miracolo della pace".



