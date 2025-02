''Duemila Secondi'': l'informativa di Nordio e la guerra in Ucraina, il teatro dell'assurdo

Nell'episodio n.1 di "Duemila Secondi", Karim El Sadi, Francesco Ciotti e Jamil El Sadi discutono assieme delle informative di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi in Parlamento, sul Caso Almasri, e della crisi in Ucraina.

Nei giorni scorsi i ministri della Giustizia e dell'Interno hanno riferito al parlamento la loro versione dei fatti circa la scarcerazione e il rimpatrio del boia libico Osama Almasri. Parole senza senso, quelle dette in Camera e Senato, spesso contraddittorie. Insomma, ricostruzioni che facevano acqua da tutte le parti.

Poi la guerra in Ucraina, che si appresta a rintoccare il 3° anno dall'invasione russa. "Una guerra per procura" come l'hanno definita negli studios di ANTIMAFIADuemilaTv. Ad aggravare il quadro c'è l'anarchia del potere dominante, con dichiarazioni folli di Donald Trump, da poco ritornato alla Casa Bianca, e un'economia di guerra in continua crescita.

Politiche che da tempo trascinano anche Paesi sovrani come l'Italia e altri Paesi Ue - e non solo - verso l'oblio del diritto internazionale e il pericolo di una guerra mondiale di tipo nucleare.



