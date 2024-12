'Ndrangheta stragista, Ingroia: ''Da Cassazione schiaffo ai familiari delle vittime''

"Su verità stragi possibile fatwa dopo sentenza processo trattativa"

"Una sentenza inaspettata che, pur aspettando di leggere le motivazioni, dà 'uno schiaffo' ai familiari delle vittime della mafia. Familiari che si sono trovati ad incrociare loro malgrado questo spaventoso disegno criminale che ha messo a ferro e fuoco il Paese e che avevano faticosamente riconquistato la fiducia nella giustizia con le precedenti sentenze. Eravamo sulla linea del traguardo ed ora si deve ricominciare d'accapo". E' amara la considerazione dell'avvocato Antonio Ingroia, legale di parte civile che assiste i familiari dei militari Antonino Fava e Vincenzo Garofalo (uccisi il 18 gennaio 1994 sull'autostrada Salerno-Reggio, ndr), dopo la decisione della Corte di Cassazione di annullare con rinvio.

la condanna all'ergastolo nei confronti del boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e del boss di Meliccuco, Rocco Santo Filippone.

"In genere di fronte ad una doppia conforme così consolidata e motivata difficilmente la Cassazione ribalta una decisione. Va detto che si tratta di un annullamento con rinvio, che porterà ad un nuovo processo. Si suppone perché non adeguatamente motivata o non motivata su qualche punto ritenuto cruciale dalla Corte di Cassazione. Eppure nel processo era emerso in primo e secondo grado un compendio probatorio molto ricco, tra collaboratori di giustizia e testimoni importanti con riscontri obiettivi che dimostravano il collegamento dei tre attentati ai carabinieri in Calabria con il fallito attentato all'Olimpico, nella stagione delle stragi, in espressione di una strategia comune".

"A caldo ho avuto un pensiero: non è che per caso è scattata una fatwa su tutto ciò che ha a che fare con la vicenda della trattativa Stato-mafia e, per una sorta di coerenza interna di sezione (la giudicante è la stessa del processo di Palermo, ndr), hanno ritenuto di annullare su questo punto ritenendo poco significativa la tesi della strategia di minaccia contro lo Stato? Io non voglio pensare che sia così e che ragioni extra processuali possono aver gravato sul processo. Lo capiremo però solo con le motivazioni".

Infine conclude anche sull'attualità con un riferimento alle riforme su cui si dibatte in Parlamento: "Siamo in una triste stagione di revisionismo da una parte e dall'altra di destrutturazione della giustizia finalizzata a colpire quella parte di magistratura più indipendente dalla politica e coraggiosa nell'affrontare i nodi della criminalità del potere in ogni sua forma, mafiosa o di corruzione politica".



