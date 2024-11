Trump nomina ufficialmente Kennedy jr Ministro della Salute degli Stati Uniti

Crollano le azioni di Moderna e Novavax. Il tycoon: "Per troppo tempo, gli americani sono stati schiacciati dal complesso industriale alimentare e dalle case farmaceutiche"



Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato ieri che nominerà Robert F. Kennedy jr come segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Kennedy, ex membro del Partito Democratico che si è candidato come indipendente alle elezioni presidenziali di quest'anno, ha abbandonato la sua candidatura dopo aver raggiunto un accordo con Trump per dargli il suo sostegno in cambio di un ruolo nella politica sanitaria dell'amministrazione. Trump ha anche annunciato giovedì di aver scelto Doug Collins, ex membro del Congresso della Georgia, per dirigere il Dipartimento per gli Affari dei Veterani. Kennedy si troverà a capo di una vasta agenzia che supervisiona tutto, dalla sicurezza dei farmaci, dei vaccini e degli alimenti alla ricerca medica, Medicare e Medicaid. "Per troppo tempo, gli americani sono stati schiacciati dal complesso industriale alimentare e dalle case farmaceutiche, che hanno ingannato, disinformato e diffuso fake news in materia di salute pubblica," ha dichiarato Trump ieri in un post sul suo sito TruthSocial, annunciando la nomina. Kennedy, ha detto, "porrà fine all'epidemia di malattie croniche" e "renderà l'America di nuovo grande e sana!" Trump ha affermato che Kennedy si concentrerà su farmaci, additivi alimentari e sostanze chimiche. Kennedy proviene da una delle famiglie politiche più celebri del paese ed è figlio del defunto attorney general Robert F. Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy. L'anno scorso ha sfidato il presidente Joe Biden per la nomina democratica. Da allora, lui e il presidente eletto sono diventati buoni amici. I due hanno fatto campagna insieme in modo esteso durante la fase finale della corsa, e Trump ha chiarito che intendeva dare a Kennedy un ruolo importante nella salute pubblica. "Lo lascerò fare quello che vuole sulla salute", ha detto Trump a un comizio il mese scorso. Durante la campagna, Kennedy ha detto a NewsNation che Trump gli aveva chiesto di "riorganizzare" agenzie come i CDC, i National Institutes of Health (NIH) e la Food and Drug Administration (FDA). Kennedy si è opposto ai cibi lavorati e all'uso di erbicidi come il diserbante Roundup. Ha anche criticato le grandi fattorie industriali e le operazioni di alimentazione animale che dominano il settore. Ma è forse più noto per le sue critiche ai vaccini per l'infanzia. Più volte, Kennedy ha chiarito la sua opposizione ai vaccini. A luglio, in un'intervista a un podcast, ha dichiarato che “non esiste un vaccino sicuro ed efficace”. Fatto sta che alla notizia della sua nomina le azioni dei produttori di vaccini sono crollate. Le azioni di Moderna hanno chiuso in ribasso di oltre il 5%, quelle di Novavax sono scese di oltre il 7% e le azioni di Pfizer hanno perso oltre il 2%. Le azioni di BioNTech, la casa farmaceutica tedesca che ha contribuito a sviluppare un vaccino contro il Covid con Pfizer, ha registrato a fine seduta un calo di oltre il 6%. La casa farmaceutica britannica Gsk, che produce vaccini antinfluenzali e molti altri vaccini, ha chiuso in ribasso di circa il 2%.



