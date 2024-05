''Basta ingerenze della politica'', sit in contro lo stallo alla nomina del procuratore di Catania

L’avvocato Guarnera denuncia: “La Russa avrebbe esercitato pressioni al Csm contro la candidatura di Ardita, se fosse così sarebbe gravissimo”

Non ci stanno i cittadini catanesi che ieri mattina si sono ritrovati in piazza Verga per protestare contro le ingerenze dell’esecutivo nella nomina al nuovo capo della procura etnea, una delle più grandi in Italia. L’ufficio è vacante da ottobre scorso, quando l’ex procuratore Carmelo Zuccaro si è insediato alla Procura Generale di Catania. E al Csm regna l’impasse nella nomina del suo successore. Uno stallo che sarebbe dettato dal “solito gioco delle correnti” aventi “mentalità spartitoria”, come ha denunciato il relatore della pratica, l'indipendente Andrea Mirenda che ha deciso ieri di abbandonare i lavori proprio per questa ragione.











In lizza per guidare la procura ci sono il Procuratore Capo di Potenza, Francesco Curcio, i Procuratori Generali di Reggio Calabria e Lecce, Gerardo Dominijanni e Antonio Maruccia, i Procuratori aggiunti di Palermo Marzia Sabella e Paolo Guido, i Procuratori aggiunti catanesi Ignazio Fonzo, Francesco Puleio e Sebastiano Ardita. La candidatura di quest’ultimo è quella che più infastidisce le correnti della magistratura, purtroppo mai del tutto scomparse dallo scoppio del caso Palamara. Ardita, per via delle sue grandi inchieste su mafia e colletti bianchi e della sua correttezza morale, viene considerato una minaccia dalle cordate interne al Csm e anche, pare, dal presidente del Senato Ignazio La Russa che avrebbe fatto pressioni al Csm affinché non venisse eletto procuratore della Repubblica di Catania.











“Se la notizia fosse vera sarebbe un fatto di una gravità inaudita. E’ una pratica eticamente indegna”, ha affermato l’avvocato Enzo Guarnera, presente al presidio realizzato davanti al Tribunale di Catania. “Questa è una pratica contraria all’art. 104 della Costituzione”, gli ha fatto eco Luana Ilardo, figlia del pentito di mafia Luigi Ilardo, anche lei tra i manifestanti al sit in. “Abbiamo organizzato questo sit in perché non possiamo tollerare che la politica possa fare ostruzionismo”. “Siamo qui perché la magistratura deve rimanere un organo indipendente, libero e non deve essere compromesso da questioni politiche che si legano a favoritismi politici”, ha aggiunto.











“Noi parenti di vittime di mafia non vogliamo che i grandi magistrati come Ardita, Nino Di Matteo, Giuseppe Lombardo, Nicola Gratteri ed altri vengano attaccati. Siamo stanchi che le uniche persone che hanno dimostrato di avere la schiena dritta e di non avere paura di ritorsione vengano attaccate e che quando devono raggiungere cariche importanti non riescano mai a raggiungerle”.

Tra i presenti al sit in in piazza Verga dal titolo “Fuori la politica dalla magistratura” anche giovani universitari del presidio di Libera che hanno ribadito l’importanza della difesa della “democrazia sostanziale, messa a rischio da questi maldestri tentativi della politica di interferire sulle nomine del Csm”.



Foto © ACFB



