‘Ndrangheta in Trentino: rinviata udienza a Macheda Innocenzo. Escluse le parti offese

Disposto il rinvio per un mese il processo a carico di Macheda Innocenzio, colui che per i pm Davide Ognibene, Licia Scagliarini e Maria Colpani sarebbe stato al vertice della 'locale' della 'Ndrangheta a Lona Lases. Inizialmente l'udienza era stata disposta per il 20 febbraio, ora spostata al 20 marzo.

Assai singolare dal momento che le elezioni comunali di Lona Lases si terranno il 25 febbraio.

Forse a cinque giorni dall'apertura delle urne potrebbero affiorare altri dettagli imbarazzanti sulle infiltrazioni della 'Ndrangheta nel territorio del Trentino?

Ad ogni modo, come si apprende dal documento della cancelleria firmato dal presidente Rocco Valeggia, il processo verrà accorpato - "ritenuta l'opportunità di una trattazione unitaria" - col procedimento penale a carico di Alampi Giovanni (di Melito di Porto Salvo, Calabria) difeso dagli avvocati difensori Claudia Vettorazzi e Marco Stefenelli. Quest'ultimo è imputato, assieme ad altri, di associazione mafiosa "con riferimento alle cosche calabresi di provenienza Serraino, Iamonte e Paviglianiti stanziali nei paesi di Cardeto, Bagaladi, Melito Porto Salvo e Calabria", si legge nel decreto di citazione a giudizio.

Tra le carte si parla del "controllo diretto o indiretto di attività economiche, di concessioni, di appalti e servizi" ottenuto tramite l'intimidazione "derivante dalla commissione di svariati reati in Trentino".

La decisione di accorpare i processi ha portato delle conseguenze: sono state escluse le parti offese, i tre operai cinesi sfruttati nelle cave del porfido e rappresentati dall'avvocato Sara Donini.



