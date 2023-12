Giustizia, l'Italia è a corto di magistrati

L’ultimo allarme è arrivato dal Procuratore Lo Voi che in conferenza stampa ha parlato di “situazione preoccupante”

In Italia, la mancanza persistente di magistrati e personale amministrativo è un problema ormai noto. Dopo l’allarme lanciato dal presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, che ha evidenziato una carenza di personale del 35% che potrebbe mettere a rischio diversi processi, alcuni dei quali molto delicati, è arrivato anche quello del Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, che ha registrato una situazione “preoccupante” all’interno della Procura di Roma, a causa di una significativa carenza di personale. Lo stesso Lo Voi ha fatto sapere in conferenza stampa di aver inviato al ministro della giustizia Carlo Nordio e, per conoscenza, anche al Consiglio Superiore della Magistratura, una lettera che spiega nel dettaglio le ormai note “scoperture” presenti all’interno della Procura capitolina, con la conseguente mole di lavoro che pesa sulle spalle dei magistrati e degli uffici. “I miei interlocutori - ha precisato Lo Voi - mi hanno fatto sapere che il problema è noto e si sta lavorando per porvi rimedio, ma la situazione resta preoccupante”. Difatti, proprio alla Procura di Roma mancano ben 17 sostituti procuratori, cifra che salirà - ha fatto sapere “Il Fatto Quotidiano” - a quota 20 entro la fine dell’anno, con i pm che passeranno dagli attuali 94 ai 91 durante l’anno giudiziario 2024. Una situazione allarmante che non migliora se si pensa al personale amministrativo, dove la carenza di personale si attesta attorno alle 200 unità. Su 630 unità previste dalla pianta organica, gli “operativi”, infatti, sono appena 432. Ciò nonostante, il Procuratore Lo Voi ha fatto sapere anche che, malgrado le difficoltà, nel corso del 2023 la Procura di Roma ha iscritto ben 50 mila nuovi fascicoli contro noti, mentre i pm hanno partecipato a circa 6.800 udienze, tra preliminari e processi in corso.



La situazione nel resto del Paese

Sembra proprio che la situazione non migliori nel resto del Paese. Dalla Lombardia alla Sicilia, la mancanza di personale amministrativo e di magistrati ha raggiunto livelli allarmanti. Per quanto riguarda Milano, stando ai dati del Csm, mancano 44 magistrati sui 216 previsti in pianta organica, con una scopertura del 20,37%. In effetti, è stato proprio il Procuratore di Milano, Marcello Viola, che ha sottolineato gli effetti dovuti alla carenza di personale amministrativo e di magistrati, i quali “impattano negativamente sull’attività giurisdizionale”. Anche a Napoli, le circostanze non mostrano miglioramenti. All’interno della Procura partenopea - ha spiegato “Il Fatto Quotidiano” - sui 102 pm previsti dalla pianta organica, ne mancano 18, con un tasso di scopertura che oscilla tra il 25% e il 30%. Una carenza notevole che impatta in modo significativo sulla Procura guidata da Nicola Gratteri, che deve affrontare non solo la criminalità organizzata, ma anche numerosi reati ambientali, oppure di corruzione. Inoltre, sempre a Napoli, sembra essere in difficoltà anche la Procura generale, dove, dei sei posti scoperti, ne sono stati coperti solo tre. Scendendo lungo lo stivale, la situazione non migliora nemmeno in Calabria. Giovanni Bombardieri, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ha ribadito che all’appello mancano ancora 5 sostituti procuratori. Si tratta di “una carenza grave - ha spiegato - che non mi consente di coprire integralmente l’organico della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria”. In Sicilia, invece, la Dda ha solo 12 magistrati rispetto ai 25 richiesti. A Catania mancano 48 magistrati su una pianta organica di 374 unità. I giudici dovrebbero essere 278, ma 33 posti sono vacanti, mentre i pubblici ministeri dovrebbero essere 96, ma ne mancano 15.



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Palermo, Morosini: ''Al Tribunale servono giudici, difficile garantire rapidità dei processi''



Morosini: ''Con riforma Nordio rischio di paralizzare la macchina giudiziaria''



Gratteri: ''Da Nordio danni evidenti, lasciamo le riforme a chi lavora nei Tribunali''



Il Csm promuove Francesco Lo Voi come Procuratore di Roma



Francesco Lo Voi: ''Incoerente additare i pm come responsabili dei mali della giustizia''