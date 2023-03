Omicidio Beppe Alfano: gip si riserva su archiviazione del caso

Si è riservata la decisione il gip di Messina Claudia Misale sulla richiesta di archiviazione, presentata dalla procura di Messina, in merito all'inchiesta ter sull'omicidio di Beppe Alfano, il giornalista del quotidiano La Sicilia, ucciso dalla Mafia l'8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. La richiesta di archiviazione riguarda il barcellonese Stefano Genovese che fu indicato dal collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico come esecutore materiale del delitto. Nel corso dell'udienza il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto procuratore della Dda Antonio Carchietti, che a lungo hanno indagato sulla vicenda, hanno ribadito la richiesta di archiviazione. Archiviazione a cui si è opposto l'avvocato Fabio Repici, in rappresentanza della famiglia Alfano, che ha sollecitato il rigetto della richiesta ed indagini suppletive. La richiesta di archiviazione, inoltre, è stata ribadita dall'avvocato Diego Lanza, difensore di Genovese. Alla fine il gip si è riservata la decisione: dovrà decidere se le indagini andranno avanti o se chiudere questo capitolo. Per l'omicidio Alfano, ricordiamo, sono stati già condannati Antonino Merlino a 21 anni e 6 mesi come esecutore materiale dell'omicidio e il boss barcellonese Giuseppe Gullotti condannato a 30 anni in quanto considerato il mandante del delitto.



Fonte: Agi



