Processo per diffamazione a Montante, ammesse parti civili

Si è svolta oggi, dinanzi il tribunale penale di Caltanissetta, la prima udienza del Processo all'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, per diffamazione nei confronti del giornalista Attilio Bolzoni e dell'ex presidente dell'Irsap Alfonso Cicero. Il Tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile di entrambi. Montante, condannato a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico, nel ricorso per Cassazione aveva scritto alcune frasi nei confronti di Attilio Bolzoni che il giornalista, assistito dall'avvocato Raffaele Palermo, ha ritenuto lesive della sua immagine. In particolare Montante, difeso dall'avvocato Giuseppe Panepinto aveva affermato: "Attilio Bolzoni, il giornalista che aveva preteso favori in denaro, non corrispostigli dallo scrivente", "l'operazione, la quale ebbe come terminale Attilio Bolzoni che mercanteggiava con Cicero e Venturi e che non si muoveva certamente senza il collegamento funzionale con la criminalità imprenditoriale che era stata cacciata", "il muoversi delle forze contrarie alla svolta antimafia che aveva massacrato per 10 anni l'imprenditoria mafiosa e che trovano l'espressione mediatica in Attilio Bolzoni". Alfonso Cicero è difeso dall'avvocato Annalisa Petitto. La prossima udienza è fissata per il 4 luglio.