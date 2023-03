Processo 'Ghota 6', assolto ''Sam'' Di Salvo per 2 omicidi

Si è concluso con l'assoluzione il processo nei confronti del boss di Barcellona Pozzo di Gotto Salvatore "Sam" Di Salvo, che doveva rispondere degli omicidi di Felice Iannello e Domenico Pelleriti nell'ambito dell'operazione antimafia Ghota 6 nel Messinese. Domenico Pelleriti fu ucciso nel 1993 a Terme Vigliatore mentre il 5 marzo 1996 a Falcone fu ucciso Felice Iannello. I due omicidi furono tra quelli al centro dell'operazione Ghota 6, l'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Messina che ha trattato di una lunga serie di omicidi e ferimenti avvenuti tra il 1993 ed il 2012 a Barcellona Pozzo di Gotto e in vari centri della zona tirrenica. La sentenza è della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria che ha disposto l'assoluzione con la formula per non aver commesso il fatto per Di Salvo. Non è stata accolta dalla Corte la richiesta di riapertura del dibattimento che era stata avanzata dall'accusa mentre è prevalsa la tesi della difesa rappresentata dagli avvocati Tino Celi e Tommaso Calderone. Il processo era approdato a Reggio Calabria a seguito del pronunciamento della Corte Cassazione che aveva confermato quasi del tutto la sentenza "Gotha 6" ma aveva annullato la parte relativa alla condanna per Di Salvo per quanto riguarda i due omicidi e disposto un nuovo processo che si è concluso con l'assoluzione.



Foto © Imagoeconomica