Masciari: ''Di 'Ndrangheta si parla ancora poco. Lei si nutre dei silenzi''

"Di 'Ndrangheta, nonostante il clamore delle operazioni condotte da magistrati e forze dell’ordine, si continua a parlare troppo poco. Come troppo poco si ricorda che il fenomeno ‘ndranghetista è tutt’altro che lontano dallo spargimento di sangue innocente". A parlare è il testimone di giustizia Pino Masciari, in una nota. "Sono tante le stragi compiute ai danni di vittime innocenti che nulla avevano a che fare con sanguinari regolamenti di conti nei quali si sono inconsapevolmente trovate in mezzo - ha aggiunto - È bene non dimenticare che la ‘ndrangheta è pure questa, che ha affermato il suo dominio anche terrorizzando attraverso una violenza cieca e inaudita. Si deve conoscere, si deve cambiare il modo di osservare la 'Ndrangheta, per evitare che diventi normale ciò che invece è mostruoso. Il modo di agire della ‘ndrangheta è volutamente spesso invisibile. Sembra 'non dare fastidio', sembra non essere un problema, mentre nel silenzio si infiltra e soffoca, avvelenandoli, il lavoro imprenditoriale, la politica, l’economia. È necessario imparare a riconoscerne i segni in ogni settore della vita sociale". E infine ha concluso: "La 'Ndrangheta impoverisce tutti per arricchire solo sé stessa, alimentando il suo sistema criminale con dinamiche sempre più raffinate, duttili al cambiamento della società e sempre tendenzialmente invisibili. Nessuno può sentirsi al sicuro quando un mostro, come un sistema criminale quale è la ’ndrangheta, minaccia la libertà di vivere, lavorare e crescere serenamente di ciascuno".



Foto © Paolo Bassani