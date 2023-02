Scajola: al via processo d'Appello contro l'ex ministro, prossima udienza il 22 marzo

Il sindaco di Imperia è imputato per procurata inosservanza della pena nei confronti di Amedeo Matacena

E' iniziato questa mattina dinanzi ai giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria (Monaco, presidente; a latere, Abagnale e Foti; Pg, Pellegrino), il processo di secondo grado denominato “Breakfast” a carico dell'ex ministro dell'Interno e attuale sindaco di Imperia, Claudio Scajola. L'uomo politico era stato condannato a due anni di reclusione il 24 gennaio del 2020 per procurata inosservanza della pena nei confronti dell'ex parlamentare di Fi latitante, Amedeo Matacena, deceduto a Dubai in circostanze ancora da chiarire il 16 settembre dell’anno scorso, dopo una condanna definitiva decisa dalla Corte di Cassazione a tre anni e sei mesi di reclusione per avere favorito la ‘Ndrangheta di Reggio Calabria. Nel corso del dibattimento di primo grado, durato oltre sei anni, a Claudio Scajola, su richiesta del Procuratore aggiunto antimafia, Giuseppe Lombardo, era stato riqualificato il capo di imputazione originario, con la cancellazione dell'ipotesi di reato di "avere agevolato un'associazione segreta collegata ad associazione di tipo mafioso ed armata, consentendo, o comunque, agevolando condotte delittuose diversificate". Claudio Scajola era stato arrestato l'8 maggio del 2014 e rimesso in libertà dopo 36 giorni di carcere a Regina Coeli, con decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Il sindaco di Imperia era oggi presente in tribunale, assistito dalle avvocatesse Elisabetta Busuito, del foro di Roma, e Patrizia Morello, del foro di Reggio Calabria. La prossima udienza sarà il prossimo 22 marzo.



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Processo Scajola: il 27 settembre inizia il processo d'Appello per l'ex ministro dell'Interno



Latitanza Matacena: Scajola colpevole!



Aperta un'inchiesta sulla morte di Matacena