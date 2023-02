Alfredo Cospito trasferito in via precauzionale all'ospedale San Paolo

A Milano scontri tra polizia e manifestanti

"Su indicazione dei sanitari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto oggi il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera all'ospedale San Paolo. Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta". A rendere nota la notizia è lo stesso ministero della Giustizia. L'esponente anarchico, che sta portando avanti lo sciopero della fame inasprito anche dal rifiuto di assumere integratori, è stato dunque ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale milanese.

Nel frattempo a Milano si sta tenendo una manifestazione a sostegno di Cospito a cui partecipano circa duecento appartenenti alle associazioni anarchiche, di cui alcune provenienti anche dal Piemonte. In testa al corteo, uno striscione con scritto "Contro il 41 bis per un mondo senza galere libertà per tutte e tutti", già esposto in occasione delle altre manifestazioni milanesi per Cospito. Alcuni gavettoni e funogeni sono stati lanciati in direzione dei giornalisti subito dopo la partenza del corteo.

Ma i momenti di tensione sono seguiti quando dei manifestanti hanno lanciato alcune bottiglie e petardi contro la polizia che a sua volta ha risposto con una carica all'altezza di viale Sabotino.



