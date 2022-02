I conti speciali di Credit Suisse e quel filo che porta alla 'Ndrangheta

Tra i settecento italiani che compaiono nel leak di “Suisse Secret” anche Antonio Velardo, affarista sospettato di riciclaggio, ma sempre assolto

Settecento. E' questo il numero degli italiani che sarebbero coinvolti nello scandalo “Suisse Secret”, l'inchiesta giornalistica dell‘Organized Crime and Corruption Reporting Project ha coinvolto tra gli altri il New York Times’, il Guardian e la Süddeutsche Zeitung’ oltre all’italiana La Stampa, da cui emerge l'esistenza di conti, nella prima banca elvetica “Credit Suisse”, bypassando le normative antiriciclaggio, le cui informazioni sarebbero stati accessibili solo ad un ristretto numero di vertici della banca svizzera.

Parliamo di una delle maggiori banche sul pianeta con circa 18 mila conti, per un valore di oltre 100 miliardi di euro, a cui sarebbero collegati 30mila clienti “speciali” che godevano di un trattamento particolare.

In base all'indagine si tratterebbe per lo più di rapporti che durano da decenni e datano addirittura agli anni ’40 del secolo scorso, e non tutti i conti sono riconducibili ad ambienti criminali.

Tuttavia restano delle ombre presenti per certi nomi, più o meno noti, se non al grande pubblico, agli ambienti giudiziari.

Tra i nomi italiani presente in questo gruppo, come ha svelato La Stampa nei giorni scorsi, vi è Antonio Velardo. Quest'ultimo è un affarista che nel corso degli anni aveva attirato l'attenzione di due procure per possibili legami tra le sue attività e i soldi della 'Ndrangheta ed in particolare le 'Ndrine della costa jonica calabrese.

L’imprenditore campano, infatti, era finito sotto indagine nelle inchieste delle Procure di Catanzaro e Reggio Calabria, “Metropolis” e “Black Money”. Va subito ricordato che Velardo è stato assolto a Reggio Calabria per non avere commesso il fatto, mentre a Catanzaro fu condannato in primo grado a quattro anni solo per associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale. In appello, nel 2019, questa accusa venne cancellata dalla prescrizione.

Tuttavia, alla luce di quanto emerso dall'inchiesta giornalistica, ci sono alcuni punti che restano di interesse.

Infatti sembrerebbe che diversi milioni di euro, riconducibili a Velardo, sarebbero stati depositati sui conti della Credit Suisse. Nonostante in alcune intercettazioni vi fossero delle vere e proprie imprecazioni contro il governo svizzero che aveva annunciato di aderire ai protocolli Osce sul segreto bancario (“Si sono venduti questi merdosi... la Svizzera diventerà un Paese di merda”), i suoi conti rimasero inaccessibili anche dopo la rogatoria di Catanzaro per gli accertamenti sulla provenienza illecita.

La Stampa ha quindi ricordato come le autorità svizzere fornirono informazioni in merito a cinque conti legati a Velardo solo dopo un anno dalla chiusura della fase delle indagini.

Tre di questi sarebbero stati intestati all’Apax, azienda delle Isole Marshall, mentre per gli altri due si sarebbe trattato di conti personali. Alcuni di questi conti coinciderebbero con quelli contenuti nel leak di Suisse Secrets. E a questi si aggiunge anche un altro conto, mai comunicato all’autorità giudiziaria calabrese, aperto nel 2011 e chiuso nel 2012.

Gli altri due invece, uno personale ed uno aziendale, avevano raggiunto nel 2011 dei picchi da 1.4 milioni di euro ed 1.2 milioni di euro. Ed entrambi, spiega l'inchiesta, sarebbero rimasti aperti anche dopo le operazioni giudiziarie Metropolis e Black Money che, al tempo, colpirono con grandi arresti il clan dei Mancuso di Limbadi e i Morabito di Africo.

In quelle indagini, oltre a criminali mafiosi, nelle inchieste, finirono anche professionisti, avvocati e colletti bianchi, tra cui, appunto, Velardo che fu accusato di associazione mafiosa ed evasione fiscale in Black Money. Come già ricordato, dopo la condanna in primo grado, in appello il reato si estinse per prescrizione. Nel processo Metropolis, invece, l’assoluzione arrivò già in primo grado.



Affari internazionali nell'immobiliare

Il nome di Velardo è emerso anche in un'altra inchiesta recente, quella dei Pandora Papers, un'altra inchiesta mondiale coordinata dall’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), rappresentato in Italia dall'Espresso. Un lavoro giornalistico fondato su 11,9 milioni di documenti riservati che svelano come vengono spostate ricchezze nei paradisi fiscali, con l'aiuto di società offshore, create da 14 studi internazionali specializzati.

Certo è che Velardo è entrato presto nel mondo degli affari, in particolare nel settore immobiliare. Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria in Inghilterra si trasferì a Capo Verde, dove entrò in collaborazione con un ex ufficiale dell’Esercito repubblicano irlandese (Ira), Henry James Fitzimons, due dopo aver operato nella vendita di case nel mercato di Capo Verde si sono ampliati esportando gli investimenti in strutture turistiche in Europa.

Alla fine del 2006, infatti, aprirono insieme la società irlandese VFI Overseas Properties Real Estate Agent Ltd per seguire progetti immobiliari anche in Calabria, sia nel vibonese e catanzarese, che nella Locride.

E secondo le indagini della Procura di Reggio Calabria avevano interessi nella costruzione del “Gioiello del Mare”, almeno 620 appartamenti circondati da servizi di lusso come campi da golf, piscine, un hotel 5 stelle.

Ed è in quel contesto che sarebbero maturate le “relazioni pericolose” con alcune figure vicine alla 'Ndrangheta.

Si tratta di Antonio Cuppari, imprenditore titolare all’epoca del terreno di costruzione su cui doveva poggiare il villaggio turistico.

Un soggetto che, dicono alcuni collaboratori di giustizia, era membro della ‘Ndrangheta di Africo con la dote di Vangelo, ed era un uomo dei Morabito.

Nel 2013 il Gip di Reggio Calabria mise i sigilli al Gioiello del Mare, bloccando definitivamente il cantiere. Cuppari venne arrestato con l’accusa di essere ‘ndranghetista per poi essere condannato a 10 anni.

Su La Stampa, si riportano le parole di Velardo, trasmesse tramite il suo PR Jamie Diaferia, dello studio Infinite Global di New York: “Dalle intercettazioni e dalle carte processuali di Metropolis è chiaro che i proprietari della VFI non avessero idea che Cuppari avesse precedenti penali e che fosse associato con la mafia. Cuppari stesso ha dichiarato a processo di avere nascosto i suoi precedenti alla VFI perché, ha detto, temeva che la VFI non avrebbe più lavorato con lui se l'avesse scoperto. E aveva ragione”.

Nel processo il capo dell’ufficio tecnico di Brancaleone firmatario dei permessi per la costruzione venne assolto, così come Velardo e Fitzsimons.

La Dda di Reggio Calabria non riuscì però a rintracciare le ricchezze collegate a Velardo. “Operano attraverso operazioni finanziarie e societarie mirate a canalizzare il flusso di denaro per veicolarlo verso paradisi fiscali e farne perdere le tracce” scrivevano le autorità investigative.

Però, quando nel 2013 Velardo finì alla ribalta delle cronache per l'accusa di riciclaggio in tandem con l'ex-terrorista IRA, è difficile pensare che Credit Suisse non se ne sia accorta. Credit Suisse, contattata da IrpiMedia e dai media partner, non ha risposto alle domande relative a questi conti bancari.



Foto © Imagoeconomica



