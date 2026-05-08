Processo Baiardo: in aula le intercettazioni sulla presunta foto Berlusconi-Graviano-Delfino

È iniziato il 6 maggio con un’udienza fiume presso il Tribunale di Firenze il processo a carico di Salvatore Baiardo (presidente del collegio: Anna Favi), ex gelataio di Omegna, difeso dall’avvocato Roberto Ventrella.

Baiardo, ritenuto vicino ai fratelli Graviano, è accusato di favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa e di calunnia continuata e aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti e dell’ex sindaco di Cerasa, Giancarlo Ricca.

Per circa sette ore, il luogotenente CS Dario Carbone, in servizio al Centro Operativo DIA di Firenze e teste di pubblica accusa, ha risposto alle domande dei pubblici ministeri Leopoldo De Gregorio e Lorenzo Gestri. L’investigatore ha ricostruito la vicenda di Baiardo sulla base delle indagini, dei processi precedenti e delle captazioni ambientali e telefoniche relative al procedimento in corso.

Il fatto contestato è qualificato ai sensi dell’art. 368 c.p., con un’aggravante specifica che si fonda sui rapporti tra i Graviano, Berlusconi, Dell’Utri e il mondo politico.

Alla base delle due imputazioni a carico di Baiardo vi è un’inchiesta riaperta dalla Procura di Firenze nove anni fa, relativa alle stragi iniziate da via dei Georgofili e ai loro mandanti, nella quale risultava indagato Silvio Berlusconi, la cui posizione è stata stralciata a seguito del decesso, e Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia e già condannato con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

L’elemento centrale ruota attorno a una presunta fotografia del 1992 che ritrarrebbe l’allora premier Silvio Berlusconi insieme all’ex generale del SISMI Francesco Delfino e al boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano, durante la latitanza di quest’ultimo. Il giornalista Massimo Giletti, che ha intervistato più volte Baiardo nel 2023, sostiene che questi gli abbia mostrato la foto.

Tale versione troverebbe riscontro anche in alcune intercettazioni esaminate nell’udienza.

Baiardo ha sempre smentito categoricamente. Da qui le accuse di calunnia e di favoreggiamento di Cosa Nostra.

I pubblici ministeri Gestri e De Gregorio intendono ricostruire, in questa fase, lo sfondo e la plausibilità dell’esistenza della fotografia, la nascita di Forza Italia e l’incontro avvenuto nel 2011 tra Salvatore Baiardo e Paolo Berlusconi. Quest’ultimo sarà sentito come testimone in aula a giugno. Giletti è atteso a fine maggio.





“Roba pesante”: in aula le intercettazioni tra Baiardo e Giletti sulla foto Berlusconi-Graviano-Delfino

Una fotografia scattata nel 1992 su un tavolino del Lago d’Orta. Le intercettazioni ambientali e telefoniche hanno rivelato i colloqui tra Salvatore Baiardo e il giornalista Massimo Giletti, nei quali si parlerebbe della foto e della volontà di distruggerla dopo averla mostrata.

Il pubblico ministero Lorenzo Gestri ha guidato l’esame del teste, ricostruendo i contatti alla vigilia della trasmissione del 22 gennaio 2023. Già nella telefonata del 17 gennaio 2023, ore 10:27 (conversazione 334), Baiardo anticipa a Giletti: "C’è una cosa che ti fa molto, ma molto gola". Un’allusione a informazioni importanti, legate anche alla previsione dell’arresto di Matteo Messina Denaro.

Baiardo arrivò a Roma con il volo ITA Airways 1784 delle 11:55 e alloggiò all’hotel Irla Garden Inn. Prima della trasmissione, i due si incontrarono nella hall dell’albergo. Qui Giletti insistette sulla foto: "È presto… però quella domanda devi farti, no? Cioè, perché Berlusconi si fa la foto con Delfino, inteso il generale Delfino, e perché lì e sul tavolino se la fa al Lago d’Orta in grande serenità, si fa quella *bip* lì?".

Il giornalista sarebbe apparso cauto di fronte a un argomento così delicato.

Secondo la trascrizione delle intercettazioni riportata in aula da Carbone, Giletti avrebbe detto: "Non posso introdurre un argomento così grave, così delicato, perché capisci che se non abbiamo un elemento di riscontro valido non si può proseguire… qua passiamo per matti". E ancora: "Anche perché se uno la deve fare, deve fare le verifiche".

Baiardo replicò: "Non si può sempre giocare". Ma confermò di aver già mostrato la foto in precedenza e si dice disposto a farla rivedere, con una condizione precisa: essere distrutta subito dopo. "Io te la posso pure fare vedere, poi deve essere eliminata", "quella è roba pesante", "io la devo strappare, tu la vedi, io la strappo, la dobbiamo strappare subito".

Il tema torna con forza anche il 4 febbraio 2023, giorno prima di un’altra trasmissione. Giletti, visibilmente irritato, disse a Baiardo: "Mi hai detto che la stracciavi, mi fai vedere le cose e poi spariscono… cazzo!". Il giornalista era convinto che Baiardo avrebbe portato una copia durante la trasmissione del 22 gennaio, ma questo non avvenne. Secondo la ricostruzione di Carbone, la foto risalirebbe al 1992, quando Giuseppe Graviano era già latitante. Un eventuale riscontro positivo avrebbe rappresentato "il primo atto ufficiale che avrebbe praticamente dimostrato i rapporti di Silvio Berlusconi con Giuseppe Graviano", in un periodo antecedente alla discesa in politica di Berlusconi. Il luogo della foto, Lago d’Orta, è vicino alla zona di Omegna, dove secondo sentenze definitive di Palermo Berlusconi avrebbe favorito la latitanza dei Graviano. Il 21 gennaio, dopo l’incontro con Giletti, Baiardo racconta alla compagna Gloria Borsani della scaletta e riferisce che i fratelli Graviano, una volta liberi, "non torneranno sicuramente a vivere nel quartiere Brancaccio di Palermo, ma si trasferiranno con le rispettive famiglie all’estero, o in Francia o in Svizzera".





Il capitolo sulla latitanza di Matteo Messina Denaro

Il teste ha parlato del capitolo Messina Denaro: "Gli elementi più importanti dal punto di vista investigativo sono innanzitutto la conoscenza della situazione, delle condizioni di salute del latitante all'epoca, Matteo Messina Denaro, che versava in gravi condizioni di salute. E poi vedremo che questo dato era a conoscenza veramente di poche persone". Carbone ha ricordato che "addirittura il suo medico Tumbarello, Alfonso Tumbarello, aveva criptato tutta al certificazione della malattia" per evitare che altri colleghi ne venissero a conoscenza. Secondo quanto riferito da Baiardo in trasmissione, la cattura del boss – avvenuta "il 16 gennaio 2023" da parte dei Carabinieri del ROS – non fu casuale: "Baiardo anticipa una possibile cattura, un’imminente cattura del latitante proprio perché versava in queste condizioni precarie di salute, e anche per una possibile trattativa che si sarebbe potuta intrattenere in quel periodo tra, si presume, lo Stato e Matteo Messina Denaro". L’obiettivo, secondo questa ricostruzione, sarebbe stato "alleggerire la posizione dei condannati mafiosi, alleggerire la posizione, in poche parole, del 41 bis, il cosiddetto ergastolo ostativo". Proprio l’8 gennaio 2023 la Corte Costituzionale era chiamata a decidere sulla questione.





Sulla latitanza di Giuseppe Graviano al nord

Sui fratelli Graviano, Baiardo – citato dal teste – parlò di rapporti personali: “Un mio carissimo, un mio amico carissimo, lui e la moglie". Riferendosi a Giuseppe Graviano e alla latitanza al Nord, a Omegna, Baiardo indicava in Giancarlo Ricca – "ex agente di polizia locale e tuttora sindaco del comune di Cesara, Verbania" – la persona che avrebbe fornito "documenti per garantire l’intestazione falsa" e che "avrebbe funto anche da riciclatore", detenendo "cospicue somme di denaro provenienti sempre dai Graviano". Il teste è poi entrato nel merito delle dichiarazioni rese da Giuseppe Graviano nel processo “Ndrangheta-stragista”. Il boss di Brancaccio avrebbe parlato di presunte frequentazioni con Silvio Berlusconi in Sardegna nell’estate del 1993, periodo in cui "si sarebbero praticamente siglati gli accordi per l’ascesa in politica di Silvio Berlusconi nel 1994". Graviano, inoltre, faceva riferimento a "contatti di suo nonno con Silvio Berlusconi, relativamente a degli investimenti di cospicue somme di denaro ricostruite in almeno 20 miliardi delle vecchie lire". Sul proprio arresto del 27 gennaio 1994 a Milano, Graviano – secondo le ricostruzioni – indicava una pista precisa: “Se volete sapere chi mi ha arrestato, dovete cercare in questa direzione".





I colloqui con Paolo Berlusconi

Sul fronte dei contatti diretti, Carbone ha confermato l’episodio del febbraio 2011: "Salvatore Baiardo insieme alla compagna del tempo si recarono a Milano chiedendo un colloquio con Paolo Berlusconi". Baiardo si presentò agli uomini della scorta (agenti Tassone e Giancane) nel locale “Giardini d’Inverno”. L’incontro avvenne poi "intorno alle ore 15 presso gli uffici del giornale" di Paolo Berlusconi. "Fece intendere che aveva avuto dei precedenti importanti… aveva dei pregiudizi di polizia pesanti", ha riferito il teste.

Prossima udienza 13 maggio 2026 alle 9.30.

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