Mattarella presiede a sorpresa il Csm: ''Le istituzioni rispettino il Consiglio''

È la prima volta in 11 anni che il capo dello Stato presenzia ai lavori ordinari: un modo per difendere l’organo dopo le accuse del governo

Per la prima volta nei suoi due mandati al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di presiedere una seduta ordinaria del Consiglio superiore della magistratura, rompendo una consuetudine durata undici anni. Una scelta inattesa, maturata – come ha spiegato lui stesso – per riaffermare il valore costituzionale dell’organo di autogoverno della magistratura in un momento di tensione istituzionale.



“Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni“. Eppure, ha aggiunto, “mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm, soprattutto la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione”.



Il riferimento, mai esplicito ma evidente, è alle recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aveva definito “para-mafiosi” i metodi adottati dal Csm nelle sue decisioni. Un’espressione che aveva sollevato forti polemiche, anche perché il presidente della Repubblica è, per dettato costituzionale, presidente di diritto dell’organo di autogoverno della magistratura. La presenza del capo dello Stato alla seduta del mercoledì ha assunto così il valore di una presa di posizione istituzionale, una difesa del prestigio e dell’autorevolezza del Consiglio.



Tradizionalmente il presidente interviene solo in occasioni solenni – dall’insediamento del Consiglio alle visite del Guardasigilli, fino alle nomine dei vertici della Corte di Cassazione – e non per i lavori ordinari. Nell’ordine del giorno della seduta non figuravano pratiche particolarmente rilevanti che potessero giustificare, sul piano formale, una presenza così significativa. Il senso politico e istituzionale del gesto è emerso però con chiarezza nel breve intervento iniziale, durato meno di un minuto e mezzo: “In questa sede, che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica, più che nella funzione di presidente di questo Consiglio, come presidente della Repubblica, avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, nell’interesse della Repubblica”.



Nel suo richiamo, Mattarella ha riconosciuto che nessuna istituzione è immune da errori, ma ha ribadito la necessità di mantenere il confronto entro limiti di rispetto reciproco: “Il Csm non è esente del suo funzionamento da difetti, lacune, errori, nei cui confronti non sono ovviamente precluse critiche, come del resto si registrano difetti, lacune errori e sono possibili critiche riguardo alle attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario”. Un invito a evitare che il Consiglio diventi terreno di scontro politico, in un clima già acceso anche dalle polemiche seguite alle dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, secondo cui “indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere” voteranno Sì al referendum del 22 e 23 marzo, e dalle successive iniziative dei consiglieri laici di centrodestra nei suoi confronti.



La comunicazione della presenza del capo dello Stato è arrivata solo nella tarda serata precedente, obbligando gli uffici del Csm ad attivarsi rapidamente per predisporre il protocollo. Mattarella è giunto a palazzo Bachelet alle 9:50, accolto dal vicepresidente Fabio Pinelli, dal primo presidente della Cassazione Pasquale d’Ascola e dal procuratore generale Pietro Gaeta, membri di diritto del Consiglio. Dal punto di vista formale, la sua partecipazione è stata collegata alla trattazione di un punto all’ordine del giorno esaminato con priorità: una pratica relativa a una richiesta di supporto della Scuola superiore della magistratura per un progetto di formazione giudiziaria finanziato dall’Unione europea.



Dopo la relazione del consigliere Edoardo Cilenti e l’approvazione unanime della delibera, il presidente ha sospeso la seduta e lasciato la sede del Consiglio, chiudendo una presenza breve ma densa di significato istituzionale.



