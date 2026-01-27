Processo Montante: prescritta l'imputazione per Rosario Crocetta

L’ex presidente della Regione Sicilia doveva rispondere di associazione a delinquere. Prescritte anche ex assessora e dirigente



Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarata prescritta l'imputazione di associazione per delinquere a carico dell'ex Presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta, nel processo all'ex Presidente di Sicindustria Antonello Montante. Il tribunale di Caltanissetta ha inoltre chiuso il processo con il "non doversi procedere per intervenuta prescrizione" anche per altre due imputate del processo Montante-bis: Maria Grazia Brandara, ex commissario dell'Irsap (istituto regionale sviluppo attività produttive) ed ex sindaco di Naro (Agrigento), e l'ex assessore regionale Mariella Lo Bello. Sono entrambe assistite dall'avvocato Salvatore Amato. L'accusa prescritta è quella di aver fatto parte di un'associazione per delinquere semplice, diretta a condizionare la vita politica e in particolare l'azione della giunta siciliana presieduta da Crocetta. Montante avrebbe avuto un cerchio magico fatto da politici, burocrati regionali e nazionali, investigatori che avrebbero avuto il compito di proteggerlo da indagini e accertamenti sul suo conto. Brandara e Lo Bello restano imputate di altre ipotesi di reato.



Foto © Imagoeconomica



