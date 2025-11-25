Luca Lucci, l'ex capo ultrà verso una condanna da 20 anni per traffico internazionale di droga

Dalla ‘Ndrangheta ai fedelissimi della Curva: le altre richieste di condanna nella maxi-inchiesta

La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha chiesto una condanna pesantissima per Luca Lucci, l’ex capo della Curva Sud rossonera, considerato dagli inquirenti il vertice di un’organizzazione capace di muovere tonnellate di droga tra Spagna, Marocco e Lombardia.

Per il 44enne, già condannato in precedenza e volto noto dell’inchiesta “Doppia Curva”, i pm antimafia Leonardo Lesti e Rosario Ferracane hanno chiesto 20 anni di reclusione. Si tratta di una richiesta consistente, che fotografa la portata del sistema criminale che si sarebbe consolidato lontano dagli spalti di San Siro, ma che – secondo l’accusa – sarebbe stato alimentato dal potere e dalle relazioni maturate in anni di leadership nel tifo organizzato.

Dalle indagini è emerso che, da giugno 2020 a marzo 2021, il gruppo avrebbe gestito un traffico di droga imponente: tre tonnellate di hashish, oltre duecento chilogrammi di marijuana e più di cinquanta di cocaina. Un fiume di stupefacenti che, secondo gli investigatori, arrivava in Italia soprattutto dalla Spagna, dopo essere stato caricato in Marocco. E il motore di questa industria criminale sarebbe stato proprio l’ex capo della Curva Sud rossonera, Luca Lucci.

Nel processo che si sta avviando verso le battute finali, la Dda ha chiesto pene severe anche per gli altri imputati. Tra loro compaiono figure ritenute centrali nel presunto traffico internazionale: da Rosario Trimboli a Rosario Calabria, che secondo gli inquirenti avrebbe legami con la cosca di ’Ndrangheta dei Barbaro-Papalia, fino a Daniele Cataldo, considerato il braccio destro di Lucci in curva e già condannato con lui nel procedimento “Doppia Curva”. Le richieste di pena vanno da oltre sedici anni a otto anni, in base al ruolo che ciascuno avrebbe avuto nel sistema di importazione e distribuzione dello stupefacente.

Fonte: AGI



Foto © Imagoeconomica



