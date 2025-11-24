Conte: ''Riforma inaccettabile, governo non vuole una legge uguale per tutti''

Il leader del Movimento 5 Stelle al convegno “Politica e malaffare, l’unica separazione utile ai cittadini”
"Io credo che tutto quello che sta accadendo sia inaccettabile perché mina alla base un principio fondamentale del nostro convivere, della nostra convivenza civile: è il principio fondamentale di una democrazia e di uno Stato di diritto”, così il leader del M5S Giuseppe Conte intervenendo al convegno “Politica e malaffare, l’unica separazione utile ai cittadini” organizzato da ANTIMAFIADuemila a Palermo. “Ci abbiamo messo secoli per costruire, edificare, lo stato di diritto e cioè la legge è uguale per tutti”, ha dichiarato. L’ex presidente del Consiglio ha parlato della riforma della separazione delle carriere. “Quello che dà più fastidio a chi ha portato in Parlamento questa proposta di riforma costituzionale, a chi sta lavorando ormai da qualche anno per modificare il nostro sistema penale, è proprio questo: non si vuole che la legge sia uguale per tutti". "Ci sono alcuni che sono più uguali degli altri e secondo loro sono i politici, la classe politica, dei loro amici dei colletti bianchi complici, ma soprattutto, peggio ancora, è il governo di turno e il ministro Nordio lo ha detto chiaramente quando si è lasciato sfuggire, in un barlume, in un lampo di sincerità, di autenticità, ha detto 'Ma chi di che cosa si lamenta l'opposizione? Se domani dovessero andare anche a loro al governo beneficeranno anche loro di questa legge di riforma costituzionale. Ecco, noi riteniamo come Movimento Cinque Stelle che la legge sia uguale per tutti, anzi che i politici hanno un dovere in più".
ARTICOLI CORRELATI
Our Voice: ''Ecco perché votare NO alla separazione delle carriere! Un pericolo che dobbiamo fermare''
Scarpinato: “Pezzi della maggioranza governativa sono eredi del piduismo e dell’alta mafia”
Contro separazione delle carriere e malaffare: ''Nessun passo indietro''
Morvillo e Spataro: ''Falcone non era a favore della separazione delle carriere’’
Senato: ok alla separazione delle carriere. Scarpinato: guerra contro la Costituzione
Palermo, 23 Novembre, ''Politica e malaffare: l'unica separazione utile ai cittadini''
Giustizia, questa riforma serve al potere, non ai cittadini: il j'accuse di Nino Di Matteo