Alleanza mafie in Lombardia, rito abbreviato: chiesti 570 anni di carcere per 75 imputati

La Dda di Milano ha chiesto 75 condanne, tra cui 20 anni per Filippo Crea e per Giuseppe Fidanzati, per un totale di circa 570 anni di reclusione, nel maxi processo con rito abbreviato per 78 imputati (tre richieste di assoluzione) con al centro una presunta "alleanza" tra affiliati di Cosa nostra, ‘Ndrangheta e camorra in Lombardia per fare "affari", ossia sul cosiddetto "sistema mafioso lombardo". Le richieste sono state formulate nel pomeriggio dal procuratore della repubblica Marcello Viola, dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane al termine di due lunghe udienze di requisitoria nell'aula bunker a porte chiuse. A Milano c'è un "contesto mafioso" simile a quello calabrese, "né più né meno della Calabria", avevano detto i pm all'inizio dei loro interventi due giorni fa, davanti al gup Emanuele Mancini. Il maxi procedimento 'Hydra', scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, è a carico in totale di 146 persone, ma le altre posizioni sono in udienza preliminare (rito ordinario), poco meno di una sessantina, e altre ancora puntano ai patteggiamenti. Al procuratore Marcello Viola e alla pm Cerreti, tra l'altro, nei mesi scorsi era anche stata rafforzata la scorta per minacce ricevute legate a queste indagini. Indagini passate pure per una decisione del gip che bocciò gran parte degli arresti, poi però confermati da Riesame e Cassazione. Altre udienze del procedimento sono state già fissate per il 17 e il 28 novembre.



Foto © Imagoeconomica

