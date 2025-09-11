Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Antonello Montante si è costituito in carcere a Milano, deve scontare 4 anni per corruzione

Dettagli

L’avvocato ha annunciato ricorso, insieme a lui erano stati condannati anche i poliziotti Marco De Angelis e Diego Di Simone

Martedì sera Antonello Montante, ex capo di Confindustria Sicilia, si è costituito al carcere Bollate di Milano per scontare la condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione. All'imprenditore era stato contestato l'aver creato una rete di informatori e l'aver dato vita a una attività di dossieraggio per condizionare la vita politica siciliana.
Il suo legale, l'avvocato Giuseppe Panepinto, ha già annunciato ricorso perché a suo avviso si tratta di "un grave errore", perché la Cassazione lo scorso 30 ottobre, oltre a far cadere il reato di associazione a delinquere, aveva ordinato il ricalcolo della pena per i tre episodi corruttivi. La firma sul decreto è arrivata un mese dopo il deposito delle motivazioni della Cassazione sicuramente per lo stop feriale agostano. L'imprenditore di Serradifalco era stato condannato a 8 anni in appello con il rito abbreviato. Insieme a Montante sono diventate irrevocabili anche le sentenze a carico dei poliziotti Marco De Angelis e Diego Di Simone, per i quali dovrà comunque celebrarsi un nuovo processo d'appello per ricalcolare le pene. 

Foto © Imagoeconomica

ARTICOLI CORRELATI

Processo sistema Montante: raffica di prescrizioni a Caltanissetta

Processo Montante, Tribunale nega proscioglimento imputati

Processo Montante: la Cassazione fa cadere l'accusa di associazione a delinquere

TAGS:

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos