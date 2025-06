Caso Grillo jr, iniziata la requisitoria. Pm: ''Versione imputati incompatibile con la logica''

La "versione" dei quattro imputati per stupro di gruppo in Costa Smeralda, Ciro Grillo, con i tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, "non regge" perché la "ricostruzione è incompatibile con la logica". A dirlo è il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, nel corso della requisitoria, iniziata oggi, al Tribunale di Tempio Pausania in Sardegna. Secondo l'accusa la ricostruzione dei quattro giovani sarebbe anche "incompatibile" con le "testimonianze e il materiale" raccolto nel corso della inchiesta. I quattro sono accusati di avere violentato in gruppo, nel luglio 2029, una 19enne italo norvegese, in vacanza in Sardegna. Capasso legge stralci di verbali.

"Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa", ha dichiarato Grillo jr in aula durante la sua audizione a porte chiuse nel tribunale di Tempio Pausania. "Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo - ha aggiunto -. Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci". Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha scelto di essere presente all’udienza odierna, nel corso di un processo che va avanti da tre anni. Domani toccherà alle parti civili e all’avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la giovane donna oggi 23enne. I fatti contestati ai quattro giovani genovesi risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio di sei anni fa. Secondo l’accusa, la studentessa, in vacanza in Costa Smeralda con alcuni amici, sarebbe stata vittima di uno stupro di gruppo nella villa di famiglia di Grillo a Porto Cervo, dopo una serata trascorsa tra i locali della zona e la discoteca Billionaire. Qui lei e una sua amica avevano incontrato i quattro imputati, decidendo poi di seguirli a casa. Proprio in quell’abitazione si sarebbe consumata la violenza che gli imputati hanno sempre negato, sostenendo che si sia trattato di rapporti consenzienti.



