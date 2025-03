Effetto Nordio: 5 assoluzioni in 'Rinascita Scott' per abolizione abuso d’ufficio

È il caso di dirlo: non si tratta di un fallimento della magistratura o di inchieste svolte male.

Stavolta è la politica (la peggio politica) che ha andato in fumo il lavoro della Dda di Catanzaro già guidata dal procuratore Nicola Gratteri, titolare della maxi indagine che ha portato al Processo ‘Rinascita Scott’, ad oggi in corso in sede di Appello.

La procura ha rinunciato a fare ricorso per alcuni imputati proprio perché il governo ha abrogato il reato di abuso d'ufficio.

Escono quindi dal processo di secondo grado e le assoluzioni diventano definitive per l'ex sindaco di Pizzo (Vv), Gianluca Callipo (chiesti in primo grado 18 anni, difeso dagli avvocati Armando Veneto e Vincenzo Trungadi); la dirigente del settore Urbanistica del Comune di Pizzo, Maria Alfonsina Stuppia (chiesti in primo grado 2 anni, avvocato Vincenzo Ioppoli); Daniele Pulitano, di Pizzo (chiesti in primo grado 17 anni, avvocato Giovanni Vecchio); l'ex comandante della polizia municipale di Pizzo Enrico Caria (chiesti in primo grado 17 anni, avvocato Bruno Poggio); l'ex assessore di Pizzo, Pasquale Marino (chiesti in primo grado 3 anni).

Gli imputati erano stati tutti assolti in primo grado dal Tribunale di Vibo.

Per Gianluca Callipo, la procura ha rinunciato all'Appello pure per la contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Tribunale di Vibo nell'assolvere Callipo aveva sottolineato in sentenza "l'emergere di una condotta tutt'altro che trasparente dell'imputato Gianluca Callipo che ha mostrato di acconsentire a contatti e rapporti con esponenti della consorteria criminale ed in primis con Salvatore Mazzotta, verosimilmente con l'intento di ottenerne il consenso in vista delle consultazioni elettorali. Insufficiente però la prova per individuare lo specifico e consapevole contributo che Callipo avrebbe fornito alla consorteria".

